Albergue SCM | Arte multimédia de cinco artistas em exposição

“Verses of Rain in Late Spring – New Media Art Exhibition” abriu portas ontem na galeria do Albergue SCM. A mostra exibe trabalhos de arte multimédia de Cindy Ng Sio Ieng, Kit Lei Ka Ieng, Wang Tou Kun, Chon Iap Lam e Xiaoqiao Li

O Albergue da Santa Casa da Misericórdia (SCM) tem uma nova exposição em exibição desde ontem. Trata-se de “Verses of Rain in Late Spring – New Media Art Exhibition” [Versos da Chuva no Final da Primavera – Exposição de Arte de Novos Media] e apresenta trabalhos de cinco artistas: Cindy Ng Sio Ieng, Kit Lei Ka Ieng, Wang Tou Kun, Chon Iap Lam e Xiaoqiao Li.

Segundo uma nota de imprensa divulgada pela organização, os artistas “utilizam fotografia digital, instalações sonoras digitais interactivas, pintura computorizada e tinta invisível” para fazer uma nova interpretação da “sabedoria ecológica contida nos 24 termos solares”, criando um novo vocabulário artístico.

Na mesma nota descreve-se que as obras expostas “simulam efeitos de luz e sombra naturais através de técnicas de iluminação virtual, criando a estética da beleza da Primavera”. São também utilizados “dados sonoros em tempo real na condução das instalações, através dos quais o público pode experimentar o ritmo da coexistência” de todos os elementos expostos.

Esta “criação interdisciplinar rompe com as formas narrativas tradicionais da arte, explorando questões de tecnologia e desenvolvimento sustentável”, refere a organização, que diz ainda pretender “proporcionar ao público uma experiência filosófica cíclica” com base no poder da chuva e na ideia de que “a chuva nutre todos os grãos”. Assim, encoraja-se “a contemplação da relação entre tecnologia e natureza enquanto se aprecia a arte”.

Várias dimensões

Patente até ao dia 28 de Maio, esta mostra foi organizada pelo CAC – Círculo dos Amigos da Cultura de Macau, tendo Cindy Ng Sio Ieng como curadora.

Cindy Ng Sio Ieng indica que a exposição remete para o período final da Primavera, “com a chegada da estação das ‘chuvas de grãos'”, quando se revela uma poesia própria da estação que “flui pelo mundo”. Nesta mostra existem “luz e sombra virtuais que simulam a dança da natureza”, enquanto o uso de dados sonoros pelos artistas, em tempo real, serve “para impulsionar o ritmo da coexistência”.

No caso do artista Wang Tou Kun, natural de Macau, a fotografia digital é o meio utilizado para se expressar artisticamente. Formado na Universidade de Massachusetts Dartmouth, com especialização em meios digitais e fotografia, o artista expressa as suas experiências pessoais, tanto na época como no meio ambiente, e explora “a relação entre a realidade e o virtual através do processamento de meios digitais, num conceito que descreve como ‘pós-fotografia'”.

Nesta mostra no Albergue SCM Wang Tou Kun apresenta “The Interconnected Nature Forest Shadow”, inspirada no próprio ambiente do pátio do Albergue SCM, um espaço no meio do bairro de São Lázaro, com árvores antigas.

Assim, apresentam-se imagens “em camadas fluidas de tecido transparente”, em que as árvores espelham “sombras dançantes” e em que “as fissuras das paredes de tijolo e os veios das folhas” se interligam.

O artista apresenta ainda a série de imagens “9+2: Kunyu Wanguo Quantu”, focadas nas 11 cidades que compõem a área da Grande Baía. “Utilizando capturas de ecrã de websites, o artista recolhe extensivamente imagens relacionadas com estas cidades”, recorrendo depois a “técnicas de colagem digital, fundindo habilmente as capturas de ecrã para construir uma paisagem surreal de cidades interligadas”, descreve a organização.

Chon Iap Lam, outro artista participante, é designer de luzes em teatro e apresenta a obra “Two-Dimensional Tree”, onde utiliza instalações de luz e sombra “para desconstruir a relação entre árvores antigas e as suas sombras, bem como as caraterísticas bidimensionais e tridimensionais das sombras”.

Assim, “no espaço onírico criado pela instalação de luz, o público pode sentir as sombras das árvores a balançar, como se estivesse imerso numa floresta de tecido transparente, rodeado por várias silhuetas de árvores”, descreve a curadora da mostra. Com este trabalho, Chon Iap Lam mostra “a experiência profissional em design de luzes, reflectindo-se o seu espírito exploratório no domínio da arte digital”.

Por sua vez, Xiaoqiao Li, professor no Departamento de Artes Criativas da Universidade Metropolitana de Hong Kong, apresenta um trabalho de animação digital intitulado “Phantom Terrain: Landscapes Reimagined Through Gaussian Point Clouds”, onde emprega tecnologia 3D para criar paisagens que exploram a fronteira entre a realidade e o virtual.

Já a artista Kit Lei Ka Ieng apresenta “Unfold”, uma obra interactiva que “utiliza codificação para permitir que os padrões de crescimento das plantas se alterem em resposta a melodias musicais, transitando perfeitamente entre as formas de gotículas de água e cristais”. A artista tem-se dedicado à arte multimédia, com foco em imagens digitais, instalações sonoras e novos meios de comunicação.