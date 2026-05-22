Visita | Xi Jinping manteve conversas com Putin em Pequim

O Presidente chinês, Xi Jinping, realizou esta quarta-feira conversas com o Presidente russo, Vladimir Putin, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, com as duas partes a concordar em prorrogar ainda mais o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia, adiantou o Diário do Povo.

Xi observou que este ano marca o 30.º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica de coordenação China-Rússia e o 25.º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia.

As relações China-Rússia chegaram até aqui passo a passo precisamente porque os dois países continuaram a aprofundar a confiança política mútua e a coordenação estratégica com firme determinação, expandiram a cooperação com o ímpeto de alcançar constantemente novos patamares, defenderam a justiça e a equidade internacionais e promoveram a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade com determinação inabalável, afirmou o líder chinês.

“Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e importantes grandes países do mundo, China e Rússia devem adoptar uma perspectiva estratégica e de longo prazo, impulsionar o desenvolvimento e a revitalização de nossos respectivos países através de uma coordenação estratégica abrangente de qualidade ainda mais elevada e trabalhar para tornar o sistema de governança global mais justo e razoável”, disse Xi.