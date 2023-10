“Hush!” decorre até ao final da semana com concertos e yoga

Arrancou na última sexta-feira mais uma edição do festival “Hush!” com concertos, workshops e outras actividades criativas que se dividem entre a zona junto à praia de Hac Sá e o Centro de Arte Contemporânea de Macau nas Oficinas Navais nº 2. Muitos dos eventos requerem inscrição na plataforma Conta Única de Macau, cujo prazo termina hoje.

O cartaz prossegue hoje com o evento “Origem – Oficina de partituras para filmes”, nas Oficinas Navais nº 2, entre as 20h e as 22h, seguindo-se a sessão do “Cruzeiro Musical”, com concertos num barco que fará o circuito entre o Porto-Cais da Barra e Coloane.

Na quinta-feira o guitarrista japonês Ichika Nito protagoniza o evento “Reverbação nas Cordas – técnicas e tonalidades de guitarra da nova geração”, entre as 18h e as 19h30, seguindo-se um concerto com o mesmo artista das 20h30 às 21h30 nas Oficinas Navais.

Na sexta-feira decorre, das 19h30 às 21h45, o concerto “Upbeat Power”, com as bandas locais “Splash Town”, “Deer Apocalypse”, “Funkroller x Jay Cuevas” e “Bedroom Pirate”, também nas Oficinas Navais n.º2. Enquanto isso, no sábado e domingo, das 14h30 às 16h30, é dia da “Parada de Pais e Filhos ‘Os Louvores do Gato Guerreiro'”, que decorre no centro de actividades juvenis do Porto Exterior e praia de Hac Sá. Também no fim-de-semana decorrem vários concertos junto ao centro náutico da praia de Hac-Sá, com bandas como “WhyOceans”, “SOKONINARU”, “Free Yoga Mats” ou “The Hot Dogs Express”, num total de mais de dez bandas, incluindo um “convidado misterioso”. No domingo está agendado, das 14h às 15h30, o workshop de “bolas de areia giratórias” no centro náutico da praia de Hac Sá.

O festival “Hush!” conta com mais de 50 grupos artísticos do Interior da China e do estrangeiro que prometem proporcionar “uma maratona musical que abrange uma gama variada de estilos musicais, como o rock, electrónica, R&B, hip-hop, música experimental e jazz”, descreve o Instituto Cultural (IC), uma das entidades que promove o evento.

Sábado e domingo estarão montados três palcos junto à praia de Hac-Sá, Coloane, onde vão ser “apresentados espectáculos ao vivo de alta qualidade, interpretados por artistas nacionais e estrangeiros”, havendo ainda actuações de bandas infantis locais. Além disso, haverá ainda uma feira de produtos culturais e criativos feitos em Macau, um espaço dedicado à gastronomia e stands de jogos.

Yoga para todos

Paralelamente, sábado e domingo, terá também lugar o “Festival do Bem-Estar Yoga Urbano”, com mais de 40 instrutores de ginásio e desporto de todo o mundo. Esta vertente do festival “Hush!” contém três áreas temáticas com workshops dedicados ao yoga, exercício físico e meditação, decorrendo na praia de Hac-Sá e Zona de Lazer Temporária, cuja participação está sujeita à aquisição de bilhete. Destaque ainda para o evento “Hush! 300 Segundos”, um concurso que permite aos participantes mostrarem os seus talentos musicais.