Hush 2022 | Música regressa a Hac Sá no final do mês e workshops na Barra

Concertos, workshops de música e sessões comunitárias de percussão em Hac Sá, são as grandes atracções do “Concertos hush! 2022”, que regressa no fim de Outubro depois de sucessivos adiamentos devido à pandemia. Ao contrário dos tradicionais festivais de Verão, o hush! 2022 promete ser um hino à higienização

O “Concertos hush! 2022” é a metáfora perfeita dos dias que correm em Macau, em oposição ao que se passa no resto do mundo. Quando se pensa em festivais de música, surgem imagens de excesso, altos decibéis até ao nascer do sol, concertos icónicos que ficam na memória para o resto da vida, consumos excessivos de tudo e mais alguma coisa, muito suor e partilha de momentos exaltados.

O hush está no polo oposto das inebriantes celebrações orgiásticas dos sentidos, normalmente associados a festivais de Verão. A música irá partilhar o palco com as exigências de prevenção da pandemia, “implementadas pelos Serviços de Saúde”, e o “Instituto Cultural (IC) irá continuar a adoptar medidas adequadas na organização das actividades artísticas e culturais”.

Assim sendo, todos os eventos do “Concertos hush! 2022” serão acompanhados pela constante apresentação de comprovativos “atestando que os participantes completaram o esquema de vacinação primário contra a covid-19”, incluindo duas doses da vacina inactivada ou da vacina de mRNA) há pelo menos 14 dias, ou um certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico emitido nos últimos 7 dias (pago por conta própria).

Além disso, “todos os participantes deverão usar máscara de protecção, ser submetidos à medição da temperatura corporal, digitalizar o código QR de local e apresentar o código de saúde.

Da Barra a Hac Sá

No que diz respeito aos eventos, no dia 22 de Outubro terá lugar no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais N.º 2 o “Workshop de Recolha de Sons no Exterior”, dirigido pelo professor de engenharia de gravação Wan Si Lok. Entre a formação e o experimentalismo, as sessões vão permitir aos participantes “utilizar as características dos microfones e explorar sons ignorados no nosso dia-a-dia durante passeios pelos cantos da cidade, bem como os procedimentos básicos da captação de som”.

O IC ressalva que para participar nesta actividade as pessoas têm de trazer “os seus próprios smartphones e computadores (de preferência Mac) com recursos de gravação de áudio”. O workshop irá durar entre as 15h e as 21h.

Para o dia 29 de Outubro, também nas Oficinas Navais, está marcado o “Workshop de Montagem de Som”, ministrado pelo experiente músico local Lobo Ip que dará corpo aos sons captados uma semana antes. O artista irá guiar, entre as 19h30 e as 21h, os participantes na instrumentalização de smartphones, programas de tablet, gira-discos e misturadores, com o objectivo de transformar em música os sons anteriormente gravados. Uma espécie de aula de culinária sonora.

Depois da produção de música, serão apresentados ao vivo os resultados dos “cozinhados musicais” num concerto no início de Novembro.

Ainda no Centro de Arte Contemporânea nas Oficinas Navais, no dia 30 de Outubro, terá lugar o “Workshop de Música Soul”, sob a batuta do músico Addison Wong. O evento será uma introdução ao soul, ou como descreve o IC “um género musical positivo”, que irá culminar com uma oportunidade para os participantes improvisarem um pouco. Importa referir que a música soul, uma manifestação afro-americana, serviu de veículo e escape na luta da comunidade afro-americana por igualdade e direitos civis.

Roda de tambores

No dia 5 de Novembro, o público será brindado com um banquete de ritmos no concerto “Piquenique com Música de Percussão”, num local que o IC designa como “Espaço Verde de Lazer Provisório de Hac Sá”. O evento dirigido pela Associação de Percussão de Macau parte da ideia de que tudo pode servir de instrumento de percussão. O desafio irá passar pela transformação de utensílios e objectos tipicamente usados em piqueniques para fazer música.

No fim-de-semana de 12 e 13 de Novembro, na Quinta Urbana em Coloane, será organizado o “Acampamento de Músicas do Mundo”. Durante dois dias e uma noite, a Associação de Música Étnica Rítmica de Macau “levará os participantes a experimentar a alegria do ritmo da natureza, a explorar a conexão entre o ambiente ao ar livre e a música, a improvisar usando diferentes instrumentos rítmicos, tais como asalato, didjeridu, djembê, cajón, maraca e hang”.

Os membros da associação vão prendar os campistas à hora de almoço do último dia com um concerto. Os participantes devem ser maiores de 18 anos e será dada prioridade a quem tenha “estudado instrumentos musicais, que tenha conhecimento preliminar sobre música e bom sentido de ritmo”, indica o IC.