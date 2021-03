Hush | Concertos de Verão já têm data

A edição de 2021 do “Hush! Concertos de Verão” irá decorrer de 26 de Junho a 11 de Julho em palcos junto à costa como a Praça do Centro de Ciência, as Oficinas Navais nº 2 e o Terraço da Ponte Cais n.º 9, no Porto Interior.

De acordo com um comunicado divulgado ontem pelo Instituto Cultural (IC), além de concertos, actuações temáticas, tendas de profissionais locais, arte da instalação e concursos de música online, este ano o evento irá contar pela primeira vez com o palco “hush! Kids”, destinado à participação de bandas formadas por membros com idade média de 12 anos ou menos. As restantes bandas participantes estão divididas pelas categorias “Hot Wave”, “Upbeat Power” e “Summer Chill”.

Contemplado no programa deste ano está ainda o “Workshop de Música”, que inclui instructores disponíveis partilhar experiências e conhecimentos e ainda a actividade “Desenvolvimento Musical Temático”, que inclui bandas locais convidadas com o objectivo de “promover o desenvolvimento da música pop em Macau”.

Como habitualmente, fica o convite para a apresentação de propostas de bandas e produtos locais. A apresentação de Propostas de Bandas e Músicos Locais decorrerá de 11 a 30 de Março e a recolha de propostas para “hush! x Indústrias Criativas” de 11 de Março a 12 de Abril.