Começa no domingo, dia 21, mais uma edição do festival “Hush!! Concertos de Verão 2020”, organizado pelo Instituto Cultural (IC) em colaboração com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).

Até Agosto o público poderá assistir a uma série de eventos musicais realizados online e em diferentes zonas da cidade, além de poder participar em vários workshops de música e num Concurso de Curtas-Metragens “HUSH!! 300 segundos”. O primeiro concerto “Dia da Música Online” será transmitido já este domingo através da página “HUSH Full Music” no Facebook(www.facebook.com/hushfullmusic) entre as 15h e as 18h.

No mesmo dia acontece também o evento “Fête de la Musique” (Festa da Música), no âmbito da qual serão realizados eventos musicais gratuitos em mais de 430 cidades de 110 países, difundindo o espírito da música por toda parte. Estreando-se na transmissão online, HUSH!! contará com a participação de músicos de Hong Kong, Interior da China e Macau, incluindo Jun Kung, Ghostly Park, Eva & Sin, Catalyser, Worktone String Quartet e ASURA.

Além dos concertos, o festival inclui quatro workshops que terão lugar no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais, n.º 2. São eles “Workshop de Percussão de Música do Mundo – Aprender Asalato e Handpan” (4 de Julho); “O Que as Letras Podem Dizer Além de Amor? – Joe Lei Fala Sobre Criação de Letras” (5 de Julho); “Workshop de Canto de Metal Growl” (10 de Julho) e “Experimente a Produção de Música Electrónica” (12 de Julho).

A edição deste ano do festival volta a apresentar também o concurso de curtas metragens “HUSH!! 300 Segundos”, com inscrições disponíveis entre hoje e 27 de Julho. A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para o dia 2 de Agosto.