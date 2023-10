UPM | Concerto de piano com composições de Harry Ore amanhã

Decorre amanhã no auditório da Faculdade de Artes e Design da Universidade Politécnica de Macau (UPM) o concerto “Returning Home – A Concert of Harry Ore’s Piano Works”, às 20h.

Harry Ore, nascido em 1885 e falecido em 1972, foi um pianista e compositor judeu da Letónia, tendo começado a viajar pelo Oriente em 1915, acabando por se estabelecer em Hong Kong em 1921, embora também tenha criado raízes em Macau. Ore passou muito tempo na China, nas regiões da Guangdong, Macau e Hong Kong, bem como no Sudeste Asiático, onde desenvolveu apresentações musicais e actividades pedagógicas e criativas até à sua morte. Faleceu em Hong Kong com 87 anos.

Segundo um comunicado da UPM, Harry Ore é considerado o “primeiro compositor de piano ao estilo cantonense”, sendo as suas obras consideradas uma “pérola esquecida”.

O concerto conta com a participação dos professores Xian Jinsong, Jin Lai e Zhang Yiming do Departamento de Piano do Conservatório de Música de Xinghai. Estará também presente o pianista Choi Sown Le, que foi aluno de Harry Ore durante mais de quatro anos, tendo “uma profunda compreensão pela música deste compositor”. Todos os pianistas vão tocar em Macau as composições mais emblemáticas de Harry Ore, a fim de “celebrar este velho amigo de Macau e agradecer a sua contribuição para a música cantonense”. A entrada é gratuita.