Venetian | Niki, a nova voz da Indonésia, em Macau em Setembro

No final de Setembro, a nova estrela da música pop indonésia Niki, vai dar um concerto no Cotai Arena do Venetian. A paragem por Macau faz parte da tour mundial da jovem compositora, que passará pelos Estados Unidos, Europa e Austrália. Com apenas 24 anos, Niki já conta com dois discos de estúdio e dois ao vivo

Dois de concertos no festival Lollapalooza em Chicago, num festival em Los Angeles e espectáculos marcados no sudeste asiático e na Austrália, Niki irá tocar para o público de Macau no Cotai Arena do Venetian, no dia 30 de Setembro.

A jovem estrela, nascida em Jacarta, é um fenómeno de popularidade mundial, facto que se pode comprovar com o videoclipe do single “High School in Jakarta” que tem mais de 27 milhões de visualizações no Youtube, ou “Every Summertime” com quase 40 milhões de visualizações.

Composições simples e melodiosas, movidas a batidas pop, guitarras acústicas a piscar o olho ao folk e letras que lançam anzois identitários a adolescentes, tornaram Niki numa estrela pop com uma ascensão meteórica.

Apesar da tenra idade, 24 anos, Niki já conta com uma carreira prolífera. Aos nove anos, a jovem já tinha aprendido a tocar guitarra pela sua própria iniciativa.

A entrada no mundo da pop aconteceu aos 15 anos, quando depois de vencer um concurso intitulado “Ride do Fame”, a jovem ganhou a oportunidade de fazer a primeira parte do concerto de Taylor Swift na capital indonésia, momento que mudou a vida da adolescente.

Com a visibilidade ganha depois de subir ao palco com uma das mais famosas artistas da pop mundial, fez explodir as redes sociais onde desde criança Niki partilhava composições originais, com os canais de Youtube e Spotify a atrair um público crescente. Três anos depois, a jovem indonésia assinava contrato com os editora norte-americana e mudava-se para os Estados Unidos.

Sonho americano

Antes da aventura americana, do concerto com Taylor Swift e da entrada na música profissional, Niki lançou uma edição caseira, o EP “Zephy”, onde já se denotavam as influências R&B e folk.

Em 2017, Niki mudou-se para Nashville, no estado do Tennessee, para estudar música na Universidade Lipscomb. O futuro começava a desenhar-se com a entrada numa editora e o lançamento de dois singles (“See U Never” e “I Like U”).

Em Setembro de 2020, a compositora lançou o seu primeiro disco, “Moonchild” e dois anos depois “Nicole” foi lançada.

Os bilhetes para o concerto no Cotai Arena vão ser postos à venda no dia 27 de Julho, através da bilheteira online cotaiticketing.com, e os preços vão variar entre 580 e 980 patacas.

Antes de Macau, a artista já tem concertos esgotados em Banguecoque, Manila, Sidney, Melbourne, Jacarta, e depois de Macau, os espectáculos em Londres e Amesterdão também estão lotados, demonstrando o apelo global da música de Niki.