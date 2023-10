Lusofonia | Arte de rua de Bordalo II pode ser vista em Dezembro

Bordalo II, artista português conhecido pelas suas intervenções criativas no espaço público, é um dos nomes integrantes da Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que arrancou ontem. Os trabalhos de Bordalo II poderão ser vistos em Dezembro na antiga fábrica de panchões Iec Long e nos estaleiros navais de Lai Chi Vun

Nascido Artur Bordalo, em 1987, Bordalo II é um artista de rua português que foi buscar inspiração para o seu nome ao seu avô, o pintor Real Bordalo. Contudo, o trabalho de um dos nomes mais conhecidos da arte de rua contemporânea portuguesa, com intervenções criativas em vários locais de Lisboa, tem também um lado de activismo social e político, chamando a atenção, através da arte, para muitas questões do quotidiano.

Bordalo II é um dos artistas presentes na Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que integra o cartaz do 5.º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A mostra arrancou este domingo, apresentando, até 1 de Janeiro do próximo ano, uma série de trabalhos de artistas lusófonos na Galeria de Exposições e Casa de Nostalgia das Casas da Taipa. A presença de Bordalo II é a prova de que, pela primeira vez, esta exposição integra o formato de arte de rua.

No caso das peças de Bordalo II, por serem trabalhos de grande dimensão pensados para o espaço público, poderão ser vistas em Dezembro na antiga fábrica de panchões Iec Long e nos estaleiros navais de Lai Chi Vun, Coloane, espaços reabilitados pelo Instituto Cultural (IC).

Segundo um comunicado do IC, Bordalo II transformou, para a sua participação nesta iniciativa de Macau, “lixo em tesouro, ao criar duas obras de arte pública de grandes dimensões, utilizando os resíduos como meio para chamar a atenção das pessoas para as questões da protecção ambiental”. Assim, “uma das suas obras tem a forma de um panda gigante”, em homenagem à China.

Bordalo II tem tanto de conhecido como de polémico, pois as suas intervenções têm chamado a atenção dos media. É disso exemplo o tapete gigante com a impressão de uma nota de 500 euros colocado no recinto das Jornadas Mundiais da Juventude, em Lisboa, para criticar o dinheiro gasto no evento. Mais recentemente, o artista criou tendas coloridas para chamar a atenção para o crescente número de sem-abrigo na capital portuguesa que vivem em tendas na rua devido aos elevados preços da habitação.

Relações com todos

A exposição tem como tema “Relações” e reúne um total de sete artistas do interior da China, de Portugal, do Brasil, de Angola e de Macau, apresentando um total de 21 obras entre pinturas, instalações, vídeos e esculturas de grande escala ao ar livre.

Um dos nomes oriundos da China é Zhou Wei, que apresenta “Memória de Macau e na Forma do Tempo”, uma “instalação inovadora” que discute “a relação simbiótica interna da cultura, entre o passado, o presente e o futuro de Macau”.

Destaque para as instalações de dois artistas de Macau, Mel Cheong e Lai Sio Kit. A obra de Mel Cheong explora, segundo o IC, “as diferentes interpretações sobre coisas de cada indivíduo, criando uma sociedade colorida e diversificada”. Enquanto isso, o trabalho de Lai Sio Kit “retrata o tempo e expressa a marca do tempo através da pintura, dando uma aparência envelhecida e desbotada aos pisos antigos”.

Do Brasil chega-nos Eduardo Fonseca, apresentando um coelho do zodíaco chinês, “retratando paisagens chinesas para apresentar o imaginário cultural chinês”. Por sua vez, as pinturas do artista angolano Lino Damião, através da sobreposição de formas geométricas e da utilização de cores especiais, representam, de forma abstracta, a cultura urbana angolana e as suas memórias de passeios pela cidade.