Visita | Presidente do Irão na China para fortalecer cooperação

A visita oficial de três dias de Ebrahim Raisi visa aprofundar a colaboração entre as duas nações em matérias como a energia, segurança, infraestruturas e telecomunicações

O Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, iniciou ontem uma visita oficial de três dias à China, visando fortalecer a cooperação entre os dois países, num período de tensões com o Ocidente. A China assinou, em 2021, um vasto acordo estratégico com o Irão para os próximos 25 anos, numa altura em que as pesadas sanções impostas pelos Estados Unidos a Teerão estão a sufocar a economia da República Islâmica.

Esta parceria abrange várias áreas, incluindo energia, segurança, infraestruturas e telecomunicações.

Teerão é também acusado pelos países ocidentais de apoiar a Rússia na invasão da Ucrânia através do fornecimento de veículos aéreos não tripulados (“drones”) armados. O Irão nega categoricamente aquela acusação.

Ebrahim Raisi chegou a Pequim no início da manhã de ontem, segundo imagens divulgadas pela televisão estatal iraniana, que mostram o líder a descer do avião.

A visita surge também numa altura em que o Irão enfrenta uma vaga de protestos, desencadeada pela morte, a 16 de Setembro, de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, presa por violar o rígido código de vestuário da República Islâmica.

Raisi deve ser recebido com honras de chefe de Estado pelo Presidente chinês, Xi Jinping. O programa completo da sua visita não é conhecido.

Laços a fortalecer

Os dois líderes encontraram-se, pela primeira vez, em Setembro passado, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), que se realizou no Uzbequistão. Durante a cimeira, o Presidente iraniano apelou ao reforço das relações económicas com Pequim, nomeadamente nos domínios do “petróleo e energia, agricultura, comércio e investimento”.

Pequim há muito que procura fortalecer os laços com Teerão. Xi Jinping descreveu anteriormente o país como o “principal parceiro da China no Médio Oriente”, durante uma rara visita realizada a Teerão, em 2016.

Pequim quer “desempenhar um papel construtivo no reforço da unidade e na cooperação com os países do Médio Oriente e na promoção da segurança e estabilidade na região”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Wang Wenbin, em conferência de imprensa, na segunda-feira.

Ebrahim Raisi também deve reunir com empresários chineses e cidadãos iranianos que residem na China, segundo a agência noticiosa oficial iraniana Irna. A China é o maior parceiro comercial do Irão e era um dos principais importadores de petróleo iraniano, antes do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltar a impor sanções contra Teerão, em 2018, após Washington ter-se retirado unilateralmente do acordo nuclear iraniano, assinado em 2015.

O Irão iniciou negociações com os EUA, França, Reino Unido, China, Alemanha e Rússia, em Abril de 2021, em Viena, com o objectivo de ressuscitar este acordo internacional, que garante a natureza civil do programa nuclear de Teerão, que é acusado de tentar desenvolver armas atómicas. Estas negociações estão actualmente suspensas.