O Circuito Internacional de Guangdong, nos arredores da cidade continental chinesa de Zhaoqing, foi palco do segundo e decisivo Festival de Corridas de Macau, a manifestação de automobilismo anual organizada pela Associação Geral Automóvel de Macau-China (AAMC) que apura este ano os pilotos locais para a “Taça de Carros de Turismo de Macau” e para a “Taça GT – Corrida da Grande Baía” da 66ª edição do Grande Prémio de Macau.

Pilotos de Macau, Hong Kong, Taiwan, Japão, Singapura, Coreia do Sul e China continental lutaram em pista por uma entrada directa no evento do mês de Novembro. Entre os pilotos do território, esta segunda jornada do Campeonato de Carros de Turismo de Macau (MTCC) serviu para confirmar o apuramento de vários nomes portugueses.