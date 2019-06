Depois de ter terminado no sexto lugar na corrida de domingo do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), disputada no circuito de Xangai Tianma, o piloto de Macau, Rodolfo Ávila, viu-se promovido ao quinto lugar após a desclassificação tardia de um adversário.

O piloto chinês da Dongfeng KIA, Zhang da Sheng, que tinha finalizado no terceiro lugar, recebeu uma penalização de 30 segundos por ter cometido uma irregularidade no período de “safety-car”. Este resultado tem pouco impacto nas contas do campeonato, com Ávila a ocupar o quinto posto.

Na primeira corrida do fim-de-semana realizada no circuito dos arredores de Xangai, no sábado, Ávila foi o sétimo classificado, após ter liderado até ser abalroado por um adversário. Em termos de construtores, a SAIC Volkswagen lidera sobre a Dongfeng Kia e a BAIC.

A próxima prova do CTCC está agendada para dentro de quinze dias no moderno Circuito de Zhejiang, um traçado desconhecido para o piloto português e que pela primeira vez faz parte do calendário do campeonato de automobilismo mais popular da República Popular da China.