Rodolfo Ávila (VW Lamando) terminou a terceira ronda do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), no Circuito de Cantão, com um quarto lugar e uma desistência.

Na primeira corrida, o piloto arrancou do oitavo e conseguiu a subir até terminar em quarto lugar. Na segunda prova do fim-de-semana, Rodolfo Ávila começou de novo e subiu até terceiro.

Foi na altura em que se preparava para assaltar o segundo lugar, que o piloto foi colocado fora de prova, após um toque que danificou um braço de suspensão do seu carro. A temporada do CTCC tem agora uma pausa de seis semanas, recomeçando no fim-de-semana de 21 e 22 de Julho no circuito de Xangai Tianma.