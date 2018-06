O triunfo no fim-de-semana permitiu ao encarnados seguirem invencíveis com 13 vitórias em 14 jogos. Carlos Leonel voltou a mostrar que é o matador da equipa e apontou mais um hat-trick. As águias estão cada vez mais perto do penta

O Benfica de Macau continua imperturbável na frente da Liga Elite e, no sábado à tarde, derrotou o Ching Fung por expressivos 5-0, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga de Elite. Como tem sido habitual nas águias, mais uma vez foi Carlos Leonel a abrir o caminho para a vitória, com dois golos nos primeiros 22 minutos. O goleador chegou mesmo ao hat-trick, ao apontar também o último tento do encontro.

Mal o árbitro apitou para iniciar a partida, o Benfica de Macau assumiu as rédeas do encontro, mostrando que pretendia colocar-se em vantagem o mais rapidamente possível. Com as oportunidades a surgirem para as águias a um ritmo acelerado, a formação orientada por Bernardo Tavares colocou-se em vantagem aos 11 minutos. Após uma combinação entre Hugo Reis e Lei Chin Kin na esquerda do ataque encarnado, o português cruzou para a área onde surgiu Carlos Leonel a desviar de cabeça para o 1-0.

Mais onze minutos de grande intensidade encarnadas e mais um golo. Lei Chin Kin, desta vez na direita, bombeia uma bola para a área, onde à segunda surge Carlos Leonel, já dentro da pequena área, a desviar com o pé esquerdo para o 2-0. Um golo que antevia o fim do encontro, perante a incapacidade do adversário para ameaçar verdadeiramente a baliza do Benfica.

No entanto, em desvantagem o Ching Fung não abdicou de tentar sair em ataque organizado, mesmo que na maior parte das vezes não tenha sido bem sucedido. Contudo, ao mesmo tempo, começou a abrir mais espaço na sua defensiva, que as águias, mesmo numa fase mais relaxada, souberam aproveitar.

Foi por isso, sem surpresas, que Nikki Torrão fez o 3-0, ainda durante o primeiro tempo, quando o cronómetro indicava 38 minutos. Após um canto de Hugo Silva na direita do ataque encarnado, Torrão, aproveitou a passividade da defensiva da equipa azul e emendou ao segundo poste, com todo o tempo do mundo, para o 3-0.

Mais do mesmo

No segundo tempo, o rumo do encontro não sofreu alterações mas as águias mostraram uma menor eficácia. Foi também por essa razão que o 4-0 só chegou aos 80 minutos por Lei Kam Hong. Após a marcação de um livre pelo Ching Fung as águias iniciaram um contra-ataque que só parou com Lei Kam Hong isolado, após um sprint do tamanho do relvado, e a rematar para o golo.

Já perto do apito final, aos 88 minutos, as águias marcaram o golo final. Após uma combinação entre Edgar Teixeira e Nikki Torrão, a bola sobra para Carlos Leonel que à entrada da área remata em jeito para o 5-0 final.

Numa altura em que as águias têm sete pontos de vantagem para o C.P.K., segundo classificado, caso as duas formações não cedam mais pontos até ao final da Liga de Elite, o Benfica sagra-se campeão na 16.ª jornada, diante da Polícia. O jogo está agendado para 24 de Junho. Porém, as águias têm ainda pela frente a Alfândega e o Monte Carlo.

Nos restantes jogos, o Lai Chi perdeu com o Monte Carlo por 6-0, o Kai bateu a Polícia por 2-1 e o C.P.K. goleou a Alfândega por 15-0. À hora de fecho da edição o Sporting ainda defrontava o Hang Sai.

II Divisão | Consulado vence Casa de Portugal

O Consulado de Portugal venceu a Casa de Portugal por 3-2, na sexta-feira à noite, no Canídromo, em encontro a contar para a II Divisão. A equipa orientada por Pelé entrou melhor no encontro e aos 53 minutos vencia por 2-0, após um tento de João Monteiro. Antes já Fabrício Lima tinha marcado, aos 21 para a Casa de Portugal. Mesmo sem o capitão Vítor Sereno, o Consulado deu a volta ao resultado com golos de Ruan Silva, aos 56 e 74 minutos, e ainda de Manuel Cunha, aos 66 minutos.