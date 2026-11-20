Timor-Leste tem uma das populações mais jovens da Ásia e mais de 70 por cento dos seus habitantes têm menos de 35 anos, disse ontem a representante do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) no país, Navchaa Suren.

“Esta realidade demográfica representa simultaneamente uma grande oportunidade e uma importante responsabilidade”, afirmou Navchaa Suren, salientando que é preciso investir nos jovens e criar condições para poderem contribuir para o desenvolvimento do país.

A representante do FNUAP em Díli falava durante a apresentação do relatório sobre o Estado da População Mundial 2026, denominado “Gerações Futuras: Capacitar os Jovens para Moldarem o Futuro”, e do Perfil dos Jovens de Timor-Leste.

Os dados divulgados indicam que em Timor-Leste os jovens entre os 15 e os 24 anos representam 21,6 por cento da população e entre os 15 e os 35 anos 38,1 por cento da população. No total, cerca de 72 por cento da população tem menos de 35 anos. Segundo os dados, em Timor-Leste, cerca de 100.000 jovens estão actualmente sem trabalhar e sem estudar e as desigualdades permanecem entre os 67 por cento dos jovens que vivem em áreas rurais e os 32,8% por cento que habitam centros urbanos.

Apesar do aumento da frequência escolar, aproximadamente 20 por cento dos jovens das zonas rurais são analfabetos, em comparação com os 7 por cento dos centros urbanos e as pressões económicas levam 19,7 por cento dos jovens a mudarem de município, enquanto dezenas de milhares procuram trabalho no estrangeiro. A taxa de natalidade na adolescência continua elevada, com 34 nascimentos por cada mil raparigas entre os 15 e os 19 anos.