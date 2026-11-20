Alex Ninovic (Rodin Motorsport) está na pole provisória do Grande Prémio de Macau – FIA FR World Cup. Numa sessão marcada por cinco bandeiras vermelhas e batidas fortes, como a de Sebastian Wheldon (MP Motorsport), Rivera foi o mais rápido, mas o seu tempo acabou eliminado por ter provocado uma situação de bandeiras vermelhas.

O neozelandês Alex Ninovic ficou à frente de Rashid Al Dhaheri (R-ace GP) e no final definiu a sessão como “caótica”. “Foi uma sessão caótica. Desde o início sabíamos que as qualificações em Macau são muito caóticas, por isso queríamos fazer uma volta rápida e felizmente conseguimos”, afirmou Ninovic. “É o Grande Prémio de Macau e os melhores pilotos do mundo estão aqui. É um circuito muito louco, mas quando se consegue fazer uma boa volta é uma sensação incrível”, acrescentou.

Ninovic apontou ainda que a chave num circuito como Macau passa por manter a calma e evitar excessos. Rashid Al Dhaheri, segunda qualificado, concordou com a abordagem, mas admitiu que também ele se excedeu um pouco: “É uma boa abordagem evitar os excessos, mas eu também toquei ao de leve no muro”, confessou, em tom de brincadeira.

Com a possibilidade de chover ao longo do dia de hoje, o que pode impedir os tempos de melhorarem na qualificação de hoje, Ninovic apontou que está numa boa posição. Por sua vez, Al Dhaheri preferiu destacar que ainda existe muito trabalho para fazer ao longo do dia de hoje, apesar de ter indicado que é positivo ter conseguido fazer uma volta rápida.

1.º Alex Ninovic Rodin Motorsport 2:14.665

2.º Rashid Al Dhaheri R-ace GP a 0.009

3.º Mattia Colnaghi MP Motorsport a 0.046