Antes do Grande Prémio de Macau, a empresa IXO Modelcars recebeu nas instalações Tiago Monteiro, antigo piloto de Fórmula 1, e o filho Noah Monteiro, que se estreia no Circuito da Guia ao volante de um monolugar da Theodore Racing, na Macau Formula 4 Race – FIA F4 World Cup. “É um enorme prazer receber o Tiago e o Noah nas nossas instalações em Macau.

O Tiago tem uma carreira extraordinária e uma ligação muito especial ao Grande Prémio de Macau. Ver agora o Noah iniciar o seu próprio percurso neste circuito é algo muito interessante, sobretudo tendo em conta o talento e os resultados que já demonstrou”, afirmou Jean Peres, director da IXO Models. “Desde muito novo que adoro miniaturas. É um sonho, no futuro, ter o meu próprio carro em miniatura, como aqueles que têm o meu pai”, disse Noah Monteiro.