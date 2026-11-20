A edição deste ano do Grande Prémio de Macau fica marcada pela estreia de Maximiano Manhão, que vai correr na Taça GT – Corrida da Grande Baía, ao volante de um McLaren 570S GT4. O macaense carrega o nome do pai, Manuel Manhão, que nos anos 90 participou várias vezes no Grande Prémio e que tem o carro, um Toyota Corolla Levin AE86, em exibição no museu da corrida.

Para Maximiano, a participação no traçado da Guia corresponde à oportunidade de cumprir “meio sonho”. A cereja no topo do bolo seria um pódio, mas um resultado nos 10 primeiros e a participação já deixam o piloto satisfeito.

“Em termos de expectativas, não é realista dizer que vou lutar pela vitória, porque há muitos pilotos experientes e com conhecimento do circuito. Se conseguir ficar bem classificado, fico muito feliz. Mas o meu objectivo é melhorar volta a volta, não cometer erros e não danificar o carro, para poder ter muito tempo de pista”, afirmou Maximiano Manhão ao HM. “No início, vou focar-me em seguir os pilotos mais rápidos para aprender a linha ideal da pista e os melhores pontos de travagem. Se conseguir um lugar nos 10 primeiros já fico muito feliz, mas não vai ser fácil”, acrescentou. Na Guia, o sonho para Manhão seria subir ao pódio, mas essa meta fica para futuras participações.

Sobre a atracção pelas pistas e a estreia na Guia, Maximiano Manhão explicou que sempre sentiu que o automobilismo e os carros lhe “correm no sangue”. “É uma atracção que sempre esteve presente na minha vida, está-me no sangue. Não é uma atracção apenas pelo automobilismo, mas por tudo o que é carros; gosto de estar perto, de desmontá-los, de correr, tudo me fascina”, justificou.

Neste ambiente, o facto de o pai ter participado no Grande Prémio também ajudou: “Claro que foi uma grande influência, porque o meu pai correu e sempre teve muitos amigos a correr. Por isso, também senti essa influência”, vincou.