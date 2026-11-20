No discurso proferido no encerramento da apresentação do Relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano de 2027, o Chefe do Executivo Sam Hou Fai declarou, “no mundo actual, a grande transformação, sem precedentes em cem anos, está a acelerar-se. A situação internacional é complexa, volátil e altamente mutável, com sobreposição e interacção de múltiplos riscos, elevando abruptamente a incerteza e instabilidade do cenário global.

Macau, enquanto microeconomia fortemente virada para o exterior, não vai ficar imune a esses factores, nem, de modo algum…” Se os residentes de Macau dependessem da nascente da “água do Lilau”, então quando ela desaguasse no rio, a sua qualidade seria necessariamente afectada, para não falar do que lhe aconteceria quando entrasse em contacto com a água do oceano.

Com a entrada do mês de Novembro, ocorreram em Macau e nas regiões vizinhas uma série de eventos, incluindo a situação das relações externas dos Estados Unidos, suficientes para desencadear um gigantesco “efeito de borboleta”. Ter a noção da iminência das crises é certamente bom, mas se o alarme estiver constantemente a disparar, quem o ouve pode vir a sofrer de um colapso nervoso e aqueles que o activam podem ficar paranoicos à medida que o tempo passa, o que acaba por ser mau para todos.

Menciono abaixo alguns dos acontecimentos que já ocorreram ou estão prestes a ocorrer em Novembro.

3 de Novembro: Uma “onda azul” varreu a América nas eleições intercalares, com o Partido Democrata a voltar a ter maioria no Congresso e no Senado, tornando difícil para o Presidente Trump conseguir qualquer realizar algo significativo até ao fim do seu mandato, quer a nível interno quer a nível externo.

5 de Novembro: O supremo Tribunal de Hong Kong condenou Joshua Wong a 10 anos de prisão por “conspirar em conluio com forças estrangeiras para pôr em risco a segurança nacional” ao abrigo da Lei de Segurança Nacional, apesar de estar originalmente para ser libertado em Janeiro do próximo ano.

6 de Novembro: O primeiro caso em Macau a envolver violação da Lei de Segurança Nacional desde o estabelecimento da RAEM. O réu, Au Kam San, foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão.

8 de Novembro: O Director Executivo da Nvidia, Jensen Huang, admitiu publicamente ter relações extra-conjugais, acabando por levar à sua demissão, o que provocou uma queda drástica do preço das acções da empresa. Esta história dá um filme.

13 de Novembro: O Tribunal de Última Instância deliberou sobre o caso de corrupção passiva e prevaricação do ex-Procurador-Adjunto. O primeiro réu, Kong Chi, e o segundo, Ho Kam Meng, foram condenados a penas de 26 e 17 anos respectivamente. O terceiro réu, que não recorreu, foi condenado a uma pena de 17 anos.

15 de Novembro:

O Bispo Auxiliar da Diocese Católica de Hong Kong, Joseph Ha, celebrou uma missa na Igreja do Imaculado Coração de Maria em Tai Po conforme previsto, rezando pelos falecidos ao longo do ano e especificamente pelas 168 vítimas do incêndio no complexo habitacional Wang Fuk (Hong Fu Yuan) ocorrido em Novembro de 2025. Esta missa, exigiu o envio de uma carta aberta do Cardeal Stephen a todas as paróquias, bem como perguntas policiais de rotina sobre o número esperado de presenças e medidas de controlo de multidões.

Esta série de eventos evidencia que mudanças sem precedentes estão em movimento acelerado activadas por manipulação deliberada. Quando a confiança entre as pessoas se perde, e a equidade e a justiça são suprimidas, como é que o mundo pode viver em paz? Como é que uma sociedade pode ser harmoniosa e estável?

De 18 a 19 de Novembro, a 33ª Reunião da APEC de Líderes Económicos de 2026 terá lugar em Shenzhen. Os líderes da China, dos Estados Unidos, e da Rússia irão reunir-se e trocar pontos de vista. Mas é difícil prever se a reunião irá apaziguar a turbulência global.

A 28 de Novembro, Taiwan irá realizar as suas eleições “Nine-in-One”. Os resultados podem oferecer perspectivas sobre o desenvolvimento futuro das relações através do estreito. Quando há uma avalanche, nenhum floco de neve é inofensivo. Em Macau raramente neva, por isso não criemos neve artificial.