Os três dirigentes abordaram questões centrais da actualidade internacional, mas deixaram de fora os conflitos em curso no Médio-Oriente e na Ucrânia

Os presidentes da China, dos Estados Unidos e da Rússia anunciaram ontem compromissos sobre a reforma das Nações Unidas, a segurança energética e a redução dos riscos nucleares, numa declaração conjunta divulgada após a cimeira trilateral em Shenzhen.

O documento, intitulado “Declaração dos Chefes de Estado da China, Rússia e Estados Unidos sobre a Paz”, foi divulgado pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, após o encontro entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. Os três dirigentes comprometeram-se a preservar a estabilidade estratégica e a segurança internacional, após uma troca aprofundada de pontos de vista sobre a situação mundial.

Enquanto membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os três países defenderam uma reforma da organização que lhe permita responder de forma mais eficaz aos desafios globais e cumprir a sua missão de manutenção da paz e da segurança internacionais.

No domínio energético, Pequim, Washington e Moscovo manifestaram a intenção de aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos, reafirmando a importância da estabilidade dos fluxos de energia.

Os três presidentes reconheceram ainda a importância do consentimento dos Estados e do respeito pela imunidade dos responsáveis governamentais, defendendo que o Tribunal Penal Internacional (TPI) e outras instituições semelhantes não devem abusar da sua jurisdição. Sobre o armamento nuclear, os dirigentes reafirmaram que “uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada”.

A declaração prevê a realização de um diálogo entre os três países para reduzir os riscos nucleares e prevenir a proliferação de armas atómicas, mas não estabelece metas concretas para a diminuição dos respectivos arsenais.

Apesar de a guerra na Ucrânia ter figurado entre os temas previstos para as conversações, o documento não contém qualquer referência específica ao conflito iniciado pela invasão russa em Fevereiro de 2022. A declaração também não anuncia qualquer entendimento sobre um cessar-fogo ou negociações de paz entre Moscovo e Kiev.

80 minutos

A cimeira trilateral, realizada na residência Kylin Villa, em Shenzhen, no sudeste da China, durou cerca de uma hora e 20 minutos e decorreu à margem da reunião de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Na abertura do encontro, Trump defendeu a redução dos arsenais nucleares das três potências e apelou à cooperação para impedir que estas armas sejam utilizadas. “Estamos em condições de dialogar sobre como reduzir o número de armas nucleares e também diminuir o risco de que essas armas alguma vez sejam utilizadas”, afirmou o Presidente norte-americano.

A China tem resistido à participação em negociações trilaterais de desarmamento nuclear, argumentando que o seu arsenal é consideravelmente inferior aos dos Estados Unidos e da Rússia. O encontro ocorreu também após a expiração, em Fevereiro, do tratado Novo START, o último grande acordo de controlo de armas nucleares entre Washington e Moscovo.