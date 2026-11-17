A cimeira que acolhe mais de 20 líderes mundiais, entre os quais Putin e Trump, realiza-se numa das cidades chinesas mais representativas da nova era tecnológica

Zhao Deli, empresário chinês que apresentou um carro voador na Web Summit, começou como operário numa fábrica em Shenzhen, personificando a transformação económica da cidade do sul da China que acolhe a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Numa entrevista concedida à Agência Lusa em 2019, numa oficina com menos de 100 metros quadrados em Dongguan, cidade industrial vizinha de Shenzhen, Zhao contou o seu percurso desde que, em 1998, deixou a província de Hunan, no centro da China, e rumou a Shenzhen, no extremo sudeste do país, onde começou por trabalhar numa linha de montagem de tacos de golfe. Seguiram-se empregos como porteiro e vendedor de seguros, até que o contacto com um grupo de entusiastas de helicópteros telecomandados despertou o sonho de infância de construir uma máquina voadora.

“Voltei a sonhar”, contou. “Comprei então um helicóptero por controlo remoto, mas à primeira tentativa estatelei-o no chão”. Para reparar o aparelho, começou a estudar aeronáutica por conta própria, através de livros e fóruns na Internet, até conseguir construir um pequeno helicóptero movido a gasolina.

Em 2013, fundou uma empresa dedicada ao desenvolvimento e venda de drones, que chegou a empregar 20 engenheiros e a faturar 20 milhões de yuan por ano. Mas a concorrência dos grandes fabricantes chineses acabou por ditar a falência do negócio, em 2016. “Tive que despedir os funcionários”, recordou. “Fiquei apenas com um assistente, que mantenho até hoje”.

Endividado, Zhao recusou os conselhos de amigos e familiares para regressar à restauração, sector em que também tinha trabalhado. “Enquanto tiver ideias e sonhos, irei definitivamente atrás deles”, assegurou à Lusa.

Sete anos depois daquela entrevista, o antigo operário apresentou-se no palco principal da Web Summit, em Lisboa, como fundador e presidente da XPeng Aridge, fabricante de veículos voadores avaliada em cerca de 2,5 mil milhões de dólares e que está a preparar uma entrada pública inicial (IPO, na sigla em inglês), na Bolsa de Valores de Hong Kong.



Zona especial

A trajectória de Zhao reflecte a transformação de Shenzhen, escolhida em 1980 como uma das primeiras zonas económicas especiais criadas pelo então líder chinês Deng Xiaoping para experimentar a abertura ao investimento estrangeiro e à iniciativa privada num país então dominado pela ortodoxia comunista.

Outrora uma pacata vila de pescadores, situada junto à fronteira com Hong Kong, a cidade tornou-se um dos principais centros tecnológicos do país asiático, acolhendo empresas como a Huawei, gigante das telecomunicações, a Tencent, proprietária da aplicação WeChat, e a BYD, fabricante de veículos eléctricos.

No monte Lianhua, situado no coração de Shenzhen, uma estátua de bronze de Deng Xiaoping domina simbolicamente uma paisagem de arranha-céus, sedes empresariais e centros de investigação que não existia quando o antigo líder chinês lançou as reformas económicas que transformaram a China na segunda maior economia do mundo.

“Nenhum dos edifícios na mira frontal da estátua de Deng Xiaoping se pode sobrepor a esta”, explicou à Lusa o especialista em urbanização Lizhang, durante uma visita ao topo do Ping An Finance Center, um arranha-céus com 550 metros de altura. “As pessoas referem-se a Mao [Zedong] como o líder histórico da China, mas Deng Xiaoping é altamente respeitado em Shenzhen”, acrescentou.

Sucesso económico

Uma arquitecta portuguesa radicada na cidade resumiu à Lusa o espírito que atraiu sucessivas gerações de trabalhadores migrantes: “As pessoas chegam a Shenzhen com o sonho de enriquecer”. A cidade tinha 18,25 milhões de habitantes no final de 2025 e registou nesse ano um Produto Interno Bruto de 3,87 biliões de yuan, um crescimento de 5,5 por cento, segundo as estatísticas municipais.

Nos primeiros nove meses de 2026, a economia local cresceu 6 por cento, impulsionada pela indústria tecnológica, cuja produção aumentou 11,6 por cento. A produção de robôs industriais disparou 44,1 por cento e o comércio externo cresceu 38,8 por cento, reflectindo o peso da cidade nas cadeias mundiais de produção.

É aqui que a China recebe, esta semana, os líderes das 21 economias da APEC, numa cimeira marcada pela rivalidade comercial e tecnológica com os Estados Unidos. Para Zhao, a mudança de paradigma já era evidente em 2019, quando a China avançava com planos de modernização industrial para subir nas cadeias de valor.

“No início das reformas económicas, a China limitou-se a fabricar para grandes marcas mundiais, ficando com margens de lucro reduzidas e os danos ambientais”, observou então o empresário à Lusa, após uma demonstração do seu veículo voador num terreno baldio no sul de Dongguan. “Chegou a altura de investirmos em pesquisa e desenvolvimento”, disse. “Agora, queremos ser nós a inovar”.

Encontro | Aponta estabilidade estratégica como objectivo da cimeira entre Xi, Trump e Putin

A China afirmou ontem que a primeira cimeira trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, prevista para quinta-feira, em Shenzhen, abordará a estabilidade estratégica entre as grandes potências, sem esclarecer se incluirá negociações sobre desarmamento nuclear.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, afirmou, em conferência de imprensa, que os três dirigentes trocarão opiniões sobre a manutenção da paz mundial e a estabilidade das relações entre os respectivos países, num encontro que classificou como “pioneiro” e de “importância histórica”.

Mao destacou que a China, a Rússia e os Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e defendeu a necessidade de reforçar a comunicação entre as três potências para gerir as suas divergências.

As declarações surgem depois de Washington ter anunciado que a redução dos arsenais nucleares será um dos principais temas da reunião, embora a Casa Branca tenha moderado as expectativas quanto à possibilidade de alcançar acordos imediatos.

O encontro decorrerá à margem da cimeira de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia – Pacífico (APEC), prevista para quarta e quinta-feira, na cidade de Shenzhen, no sul da China, onde Trump e Xi deverão também manter uma reunião bilateral.