Zhao Ji (1082-1135), que foi o imperador da dinastia Song Huizong (1100-1126), não apenas cultivou admiravelmente as artes do pincel como, fazendo resplandecer o sensibilizado olhar por tudo o que o rodeava, estabeleceu uma Academia de pintura, Hanlin Huayan, onde atentos pintores prolongavam a sua interpretação da cultura recebida com largas referências a todas as coisas em volta.

Será o caso do rolo horizontal Encontro literário, Wenhui tu, (tinta e cor sobre seda, 184,4 x 123,9 cm) que se encontra no Museu do Palácio Nacional em Taipé. Aí se encena uma reunião de literatos reconhecidos pelas suas vestes, rodeados de nove jovens auxiliares num jardim delimitado por uma cerca, em torno de uma mesa quadrada e duas outras de apoio onde repousam numa, objectos ligados ao chá noutra, pertencentes à prática musical, duas das outras vocações do imperador que se descobria com os outros na elevação espiritual.

No canto superior direito uma inscrição na reconhecível caligrafia «ouro fino», shoujinshi, de Huizong elogiando a relevância de actualizar tais encontros de alta espiritualidade e no canto superior esquerdo um poema do seu poderoso e controverso cortesão Cai Jing (1047-1126) aludindo a dezoito literatos escolhidos na dinastia Tang por Li Shimin ainda antes de ser o imperador Taizong (626-649).

Esses «Dezoito sábios», Shiba xueshi, que se reuniram pela primeira vez em 621 no Pavihão da literatura da residência de Li Shimin, quando este era o príncipe de Qin, formaram um instituto literário de comprovada existência histórica que enformaria as decisões da corte a partir dos seus conhecimentos da cultura e da história.

Pelo brilho dos seus saberes, o grupo passou rapidamente ao imoderado labor da imaginação, representado de inúmeras formas em objectos artísticos; as inquirições dos literatos fonte de infindável e respeitosa interpretação. Uma das formas que assumiu essa admiração foi relacioná-los com aqueles que por obras valerosas se foram libertando da lei da morte, no Daoísmo designados xianren, os «imortais».

Zhang Tingyan (1735-94), um pintor da corte do imperador Qianlong, aludiu a um dos lugares onde moravam os imortais como um difícil caminho de ascenção em ziguezague. No título do rolo vertical Subindo Yingzhou (tinta e cor sobre seda, 169,2 x 87,9 cm, no Museu do Palácio Nacional, Taipé) está referida uma das três ilhas- montanha; Penglai, Fangzhang e Yingzhou, que como Sima Qian no Shiji, os «Registos do grande historiador» (escritos entre 109-91 a. C.), diz possuirem «a misteriosa qualidade de à distância surgirem semelhantes a nuvens mas à medida que as pessoas se aproximam, elas tornam à sua morada debaixo de água e no fim são sopradas para longe pelo vento.»

Escalar tais montanhas, como passar os exigentes exames imperiais, era para muitos estudantes só um sonho, tresvaliando.