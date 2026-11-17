A realizadora local Tracy Choi acaba de ver o seu mais recente filme, “Girlfriends”, seleccionado para a 36.ª edição do Melbourne Queer Film Festival, na Austrália, dedicado ao universo LGBT. Segundo anunciou a realizadora nas redes sociais, o festival foi criado em 1991, sendo “o mais antigo e maior festival de cinema Queer” do país. Este evento “tem desempenhado um importante papel na colocação de filmes Queer em competição, aumentando a visibilidade de histórias diferentes e criando espaço para que públicos e realizadores se possam conectar”.

A integração de “Girlfriends”, filme de 2025, representa, para Tracy Choi, motivo de alegria “por fazer parte da edição deste ano do festival e partilhar histórias com o público de Melbourne, e não só”.

“Girlfriends” é, segundo a mesma publicação, um filme que reúne “perspectivas de mulheres e de experiências vividas entre Macau, Hong Kong e Taiwan, explorando “diferentes histórias e identidades entre lugares e comunidades também diferentes”. A 36.ª edição do Melbourne Queer Film Festival começou dia 13 e acontece até este domingo, dia 22. O tema da edição deste ano é “Into the Light”.