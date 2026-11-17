O Aeroporto Internacional de Macau lançou ontem um alerta para os passageiros com voos marcados para os próximos dias para a possibilidade de alguns horários poderem ser “ajustados em conformidade”, devido às medidas de seguranças impostas pela realização da 33.ª Reunião de Líderes Económicos da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Apesar da reunião decorrer entre amanhã e quinta-feira, as medidas de segurança começaram a ser aplicadas na passada quarta-feira e alargam-se até domingo. Como tal, “o Aeroporto Internacional de Macau irá colaborar plenamente com as diversas medidas de garantia de segurança e com a implementação do controlo temporário do espaço aéreo, consoante as circunstâncias reais”, foi indicado.

Foi recomendado aos passageiros que consultem as actualizações de voo mais recentes e as informações oficiais das companhias aéreas antes da partida, e colaborem com as exigências de segurança aplicadas pelas companhias aéreas e aeroporto.