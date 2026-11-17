Já passou pelas pistas de dança do território, Da Chick, nome artístico para a dj portuguesa Teresa de Sousa, volta a Macau este sábado, dia 21, para muita música no DD3 Verandah, fazendo-se acompanhar por outros Dj locais como Tongrim, Oba, IDego e Kontomo

Teresa de Sousa, conhecida no meio musical como Da Chik, é conhecida pelas suas batidas funk nas pistas de dança, estando de regresso a Macau para mais uma apresentação da sua arte de misturar músicas e sons, desta vez no DD3 Verandah. Este sábado, a música faz-se ouvir pela noite fora, a partir das 23h e com entrada a 200 patacas que dá direito a três bebidas. O evento, que está a cargo da None of Your Business (NOYB), traz também para o cartaz outros Dj locais como é o caso de Tongrim, Oba, IDego e Kontomo.

Segundo descreveu a NOYB nas redes sociais, Da Chick “é responsável por alguns dos DJ sets mais funky da Europa”, voltando a Macau para dar ao público local uma actuação cheia de “groove soul, swing disco, funk espacial, synth pop dos anos 80 e hip hop, com um toque irreverente do século XXI, a noite inteira”.

A última vez que Teresa de Sousa veio a Macau foi em plena pandemia e fê-lo, claro, à distância: em 2021, o seu Dj set foi transmitido em directo no DD3 Verandah. Ao HM, na altura, a artista disse, simplesmente: “Espero que dancem”.

O primeiro álbum de Da Chick foi lançado em 2015, o LP “Chick to Chick”, seguindo-se os EP’s “Curly Mess”, em 2012, e “Call Me Foxy”, de 2017. No ano passado saiu o segundo álbum, “Conversations with the beat”. Da Chick assume que, na pista de dança, não tem limites em termos de géneros musicais. “Costumo passar de tudo, mas sempre com um foco na cena groove, funk, disco, soul, boogie, e maioritariamente a cena electrónica. Costumo passar também house music e [o espectáculo no MusicBox] vai andar por este universo”, disse, na altura, ao HM.

Novo álbum nas nuvens

No ano passado, Teresa de Sousa lançou o trabalho discográfico “Up In The Clouds”, tratando-se de uma fusão de sonoridades. Segundo o website da rádio Antena3, Da Chick descreve que este álbum é “sobre descobrir o amor e encontrar o meu flow”. “Um exercício para me lembrar que não se trata apenas de celebrar os dias de sol, mas também de aprender a abraçar os dias nublados com paz e graça”, descreveu.

“Up In The Clouds” tem músicas como “Satisfy My Soul”, “Eu Queria” e “Cartoon”, tratando-se de uma “jornada vibrante e transformadora”, com celebração de “momentos de alegria, crescimento e conexão através de um som cada vez mais maduro, rico e envolvente”, descreve-se no mesmo website.

Segundo a Glam Magazine, este é o quarto disco de originais da artista, já com a editora por si criada e que se intitulada “Mostly Groovy”. Há ainda, neste disco, “uma maior complexidade harmónica nas canções”, apresentando-se a quem as ouve “soluções melódicas desafiantes e originais”, com música que “continua a mexer com o corpo e a alimentar o espírito”, é referido na mesma publicação.

Entretanto, Da Chick tem feito várias apresentações deste álbum em Portugal, apostando também em actuações com um tom mais acústico. Na rede social Facebook, a artista escreveu, a propósito de um último espectáculo: “Quem me acompanha sabe que nestes últimos anos tenho vindo a compor ambientes mais intimistas com a minha música. Falar de temas mais pessoais e cantar com mais calma também fazem parte de Da Chick. Mas claro, nunca vou deixar de vos pôr a dançar.”