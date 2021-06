Música | Djset de Da Chick transmitido hoje em directo no DD3 Verandah

Da Chick não quer que a sua música esteja presa a uma marca em específico. Depois de ter lançado o segundo trabalho no ano passado, intitulado “Conversations with the beat”, a DJ actua hoje no MusicBox, em Lisboa, com transmissão ao vivo no DD3 Verandah a partir das 22h

“Espero que dancem.” É esta a mensagem de Teresa de Sousa, conhecida atrás dos pratos como Da Chick. A DJ vai servir esta noite, a partir do MusicBox em Lisboa, um set que será transmitido em directo esta noite no DD3 Verandah a partir das 22h. O evento é mais uma sessão da “NOYB Nights – Livestream DJ sets”. O cartaz fica completo com as actuações de GPU Panic, a partir das 23h30, e Ryoma vs. Radio Noyb a partir da 1h.

Ao HM, Da Chick confessa que esta vai ser uma “experiência nova”, por ser “o primeiro live stream que faz para o outro lado do mundo”. “Vou passar músicas de que gosto e que me inspira, e espero que do outro lado se estejam a divertir”, acrescentou.

“Não faço ideia como vai correr, mas vai ser uma experiência interessante. Todos nos tentamos adaptar a este novo universo [trazido pela pandemia] e ficamos felizes de ter a oportunidade de fazer aquilo de que gostamos e que possamos chegar ao outro lado”, referiu também.

Da Chick estreou-se nas lides musicais em 2015 com o LP “Chick to Chick”, seguindo-se os EP’s “Curly Mess”, em 2012, e “Call Me Foxy”, de 2017. No ano passado saiu o segundo álbum, “Conversations with the beat”, que a DJ ainda está a promover nos poucos espectáculos que tem dado. Na calha poderá estar um terceiro álbum, mas não é obrigatório que seja nesse formato.

“Nunca paro. Lancei o meu segundo álbum em 2020 e há muito tempo que estou a trabalhar em música nova que não sei como se vai materializar, mas há muita música nova pronta a sair. À partida será um terceiro trabalho, ainda não pensei muito sobre isso, não há data nem definição para o que irá sair.”

Sem definição

Da Chick não quer impor regras ou marcas a si própria. “Costumo passar de tudo, mas sempre com um foco na cena groove, funk, disco, soul, boogie, e maioritariamente a cena electrónica. Costumo passar também house music e [o espectáculo no MusicBox] vai andar por este universo.”

“Quando me perguntam que tipo de música é que faço, terei de falar de, pelo menos, cinco géneros musicais”, adiantou. “Tenho cada vez mais perdido o medo do facto de sair o que tiver de sair, embora não queira meter pressão em mim própria. Vou andar a experimentar géneros novos, a colaborar e a aprender com pessoas de diferentes backgrounds e isso vai ser sempre uma nova Chick. É impossível fazer discos parecidos uns com os outros, porque sinto mesmo que preciso de ir a mais sítios.”

Entre o lançamento do primeiro e do segundo álbum passaram cinco anos, um período temporal que trouxe mudança pessoal e profissional à DJ. “Isso tornou-se visível neste novo álbum, acho que me tornei numa pessoa mais calma. Comecei também a explorar a produção sozinha e é também um álbum em que, pela primeira vez, foi todo composto e produzido por mim. Há essa mudança também. Houve uma evolução muito grande enquanto artista e também a nível pessoal e tudo isso é visível neste álbum, que é menos festivo e mais relaxado e conceptual.”

A música é, para Da Chick, “uma coisa muito pessoal”. “Gosto de explorar sonoridades novas, por isso é que é tão difícil de pôr uma marca no que é Da Chick”, concluiu.

O MusicBox, situado na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, é uma sala de espectáculos onde são apresentados vários projectos musicais sempre conotados com as etiquetas da independência e multidisciplinariedade. As portas do DD3 Verandah abrem hoje às 18h, e até às 23h a entrada é gratuita. A partir das 23h os bilhetes custam 180 patacas e dão direito a duas bebidas. Esta é uma iniciativa dos projectos None of Your Business, This Is My City Festival e da +853 Associação Cultural.