DD3 Verandah transmite na sexta-feira djset do espaço Maus Hábitos, no Porto

Na próxima sexta-feira, o clube DD3 Verandah terá uma janela aberta para os sons ecléticos de uma das principais casas da noite portuense, o espaço Maus Hábitos. A partir das 23h, os pratos vão estar a cargo do DJ OTSOA, até às 00h30, hora em que passa o testemunho ao DJ BENT.

O primeiro DJ, também conhecido como João Soares, é um artista multidisciplinar, com provas dadas em vários espaços culturais do Porto, como o Passos Manuel, Café Au Lait, Maus Hábitos e Ferro Bar. No currículo conta também com colaborações com as produtoras Lovers & Lollypops, Favela Discos, Arena Spa Superiora e Olec

O segundo DJ da noite será BENT, artista portuense que se move nos mundos do grafitti e da música. Com uma forte veia experimentalista, o DJ é considerado um pioneiro de future beats na noite do Porto, as suas playlists têm influências de hip hop, future beats, UK funky e soul.

Em 2013, integrado no seu colectivo Limbless Step, participou na Red Bull Music Academy, para além de ser DJ residente no Maus Hábitos- Espaço de Intervenção Cultural há seis anos com a noite intitulada “DOWNTEMPO, todas as quintas-feiras.

Semifusas em fusão

A entrada no DD3 Verandah é grátis entre as 18h e as 23h, mas acesso a bar aberto pelo preço de 200 patacas. A partir das 23h, a entrada custa 180 patacas com direito a duas bebidas.

A noite de sexta-feira resulta da parceria entre a None Of Your Business e o festival This Is My City e é segundo episódio de uma série de noites de djsets em directo com performances em simultâneo em Portugal e Macau.

Os parceiros da iniciativa são a Casa das Artes Bissaya Barreto, em Coimbra, Maus Hábitos – Espaço de intervenção Cultural, no Porto e o Musicbox, em Lisboa.

Importa frisar que o “Maus Hábitos é um espaço urbano de vanguarda, marcante da vida cultural e entretenimento do Porto há mais de duas décadas”, situado no edifício em frente ao Coliseu.