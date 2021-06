FRC | Obra de André Lévy sobre literatura chinesa apresentada hoje

A Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe hoje a apresentação do livro “A Literatura Chinesa Antiga e Clássica”, uma obra de André Lévy, traduzida por Raul Pissarra e da editora Livros do Meio. A apresentação decorre pelas 18h30, e conta com a participação de Raul Pissarra, Yao Jingming e Carlos Morais José.

“O livro de André Lévy proporciona-nos uma fundamental introdução a uma literatura, cuja influência é patente no Oriente, que urge ser descoberta e entendida pelos falantes de língua portuguesa”, descreve a FRC em comunicado. A obra parte das origens da literatura chinesa e acompanha o seu percurso até aos primeiros anos do século XX.

“Pelo caminho, encontramos alguns dos mais belos textos que a humanidade produziu, pela pena de escritores de excelência, reflexos de uma civilização complexa, de uma História acidentada e de uma cultura caracterizada pela sua profundidade e erudição”, acrescenta a nota. A entrada no evento é livre, com limitações de capacidade.