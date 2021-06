Euro 2020 | Portugal alcança oitavos no terceiro lugar do Grupo F

Em jogo decisivo, Fernando Santos deixou o conservadorismo habitual em casa e mexeu na equipa. Para lá do jogo com a França, que acabou empatado a 2 golos, estava um bilhete para os oitavos de final. Num momento difícil e urgente como este, lá apareceu o suspeito do costume: Ronaldo. Com o empate, os portugueses vão defrontar a melhor selecção do ranking FIFA, a Bélgica já na madrugada de domingo para segunda-feira

Por Martim Silva

Já não há quem assuste Cristiano Ronaldo. Não é de agora, porém. O menino madeirense, sem grande físico, teve desde sempre a mentalidade de alguém capaz de ir mais longe que uma ilha do Atlântico. O espírito de Portugal é o espírito do seu capitão. Não sendo egoísta, e Ronaldo prefere ganhar troféus com a selecção do que sozinho, o jogador da Juventus liderou a equipa de Fernando Santos a novo empate. Mas fê-lo marcando dois golos que deram passagem aos oitavos de final

A selecção portuguesa chegou a Budapeste, ao Ferenc Puskás Arena, sabendo que, mesmo que perdesse frente à França, no último jogo da fase de grupos do Euro 2020, podia marcar presença entre as dezasseis melhores equipas da Europa.

Para os pupilos de Didier Deschamps, a derrota permitia também a passagem. Num jogo com claros moldes amigáveis, o orgulho português e a humilhação francesa de 2016 trouxe-nos um encontro bem disputado e com várias dinâmicas novas. Nomeadamente no onze de Portugal. Fernando Santos eliminou a dupla Danilo Pereira/William Carvalho, colocou Bruno Fernandes no banco e optou por um meio-campo com Danilo, João Moutinho e Renato Sanches.

Portugal precisava de um refresco de pessoas e ideias. O segundo não aconteceu. Apesar dos intervenientes serem distintos, a equipa das quinas continuava com a sua construção ofensiva lenta e em U. Ou seja, bola de lateral para central para central e novamente para o lateral do lado contrário. Assim continuávamos, mas Renato Sanches fazia umas arrancadas de nível mundial e o púlpito aplaudia como se de novos comportamentos colectivos de ataque se tratasse.

Do lado francês, o espectáculo também não era muito. Em claro modo de férias para alguns, a França parecia desligada, pelo menos na primeira parte, e tinha dificuldade em impor o seu jogo e atacar a baliza de Portugal. A desatenção foi tal que logo aos 30 minutos, Danilo leva um murro de Hugo Lloris, guardião francês, e o árbitro espanhol Mateu Lahoz assinala uma grande penalidade.

Ronaldo, novamente com a nação em cima de si, marcou o golo. Como se nada fosse, Portugal parecia dono e senhor do Grupo F, sabendo-se que minutos antes a Hungria estava em vantagem frente à Alemanha (o jogo acabou também 2-2). Apesar da euforia, o jogo continuava idêntico em qualidade e em semelhança de resultado. O que Portugal fazia, a França tentava fazer melhor. No tempo de compensação da primeira parte, Kylian Mbappé sofre um penálti duvidoso de Nélson Semedo e Lahoz marca outro penálti. Karim Benzema converteu o castigo máximo em golo aos 45+2 minutos de jogo.

Ronaldo decisivo

Com a segunda metade do encontro prestes a ser retomada, João Palhinha substituiu Danilo Pereira ao intervalo. E Palhinha fez o que quis do meio-campo francês. Mas o melhor médio da Liga NOS deste ano já nos habitua a esta normalidade. Sobre a estreia em competições oficias por Portugal, Palhinha não se assustou com o momento.

“Simplesmente fiz o meu trabalho. Dei tudo o que tinha de mim, foi isso que o mister me pediu. Acho que cumpri com o meu trabalho.” referiu o camisola 26 da selecção das quinas. Além do brilho do médio do Sporting, Portugal continuava passivo na construção e sem incomodar a baliza gaulesa. Mas à defesa, Karim Benzema atacou a profundidade depois de um passe genial de Paul Pogba e marca o segundo para a França logo aos 47 minutos.

Quando a tarefa é lutar contra a maré, aparece, invariavelmente, Cristiano Ronaldo. Com mão na área do defesa Jules Koundé, após remate do capitão luso, Lahoz marca o terceiro penálti do jogo. Ronaldo em momentos de pressão não falha e marcou o seu quinto golo em três jogos no Euro 2020, igualando o recorde de Ali Daei de melhor marcador da história das selecções com 109 golos.

O empata sela a presença de Portugal nos oitavos de final onde irá defrontar a Bélgica, mas sobre o encontro frente aos gauleses, Fernando Santos destacou a resposta positiva do seu conjunto, após a goleada em Munique. “Gostei mesmo do comportamento da equipa, do seu colectivo. Tínhamos de ser iguais a nós próprios, àquilo que sempre fomos e que temos sido ao longo destes anos e que nos tem conduzido às vitórias que já alcançámos.” O seleccionador deu também conta de alguns erros durante a partida referindo que “(…) a equipa foi, na realidade, uma equipa forte, consistente nos vários momentos do jogo. Com capacidade de ter bola, de construir e de criar. Nalguns momentos do jogo, poucos, perdemos essa organização que tão bem estávamos a fazer.”

Espanhóis em segundo lugar no Grupo E, ganho pela Suécia

Há uma diferença entre bons jogadores e jogadores não assim tão bons. É este um dos aspectos de qualquer desporto e a história da goleada que Espanha impôs à Eslováquia em Sevilha por 5-0.

O encontro começou morno. Alguns remates bem cedo dos espanhóis que incomodaram a baliza eslovaca, mas nada que trouxesse perigo iminente. No entanto, logo aos 12 minutos de jogo Martin Dúbravka defende um penálti de Álvaro Morata.

A estratégia espanhola passava por conquistar espaços na zona média do terreno eslovaco para fazer sucessivas tabelas com os laterias/médios alas de maneira a atacar depois a profundidade. Com isto em mente, Štefan Tarkovič, treinador eslovaco, permitiu que os seus médios de contenção estivessem em cobertura individual aos médios espanhóis Pedri e Koke, mas para isto acontecer de forma célere, Marek Hamšík tinha de bloquear Sergio Busquets, o jogador mais recuado do triângulo do meio-campo espanhol.

No início da partida, com a concentração física e mental em bom estado, a Eslováquia bloqueou os espaços intermédios de Espanha com facilidade. Quando Hamšík largava a cobertura, a Espanha respirava muito melhor e o ataque fluía com naturalidade.

Mas o encontro ficou marcado com erros do guardião eslovaco, primeiro aos 30 minutos de jogo marcou um autogolo inexplicável e depois aos 45+3’ com uma saída em falso, Aymeric Laporte, defesa espanhol, marca de cabeça. Pablo Sarabia aos 56’, Ferran Torres aos 67’ e um autogolo de Juraj Kucka aos 71 minutos de jogo sentenciaram a partida.

No outro jogo do Grupo E, a Suécia venceu por 3-2 a Polónia com Emil Forsberg (2) e Viktor Claesson a marcarem para os amarelos e Robert Lewandowski (2) para os polacos.

Lusos e belgas lutam por lugar nos quartos

Terminada a fase de grupos do Euro 2020, o caminho até à final de 11 de Julho parece cada vez mais claro. Portugal-Bélgica, Itália-Áustria, França-Suíça e Croácia-Espanha de um lado. Do outro Suécia-Ucrânia, Inglaterra-Alemanha, Países Baixos-República Checa e País de Gales-Dinamarca.

Se tudo correr de acordo com os planos de Fernando Santos, Portugal pode até defrontar, novamente, a França nas meias-finais da competição. Mas até chegar a esse ponto há o jogo contra a Bélgica em solo sevilhano às 3h de 27 para 28 de Junho, hora de Macau.

A Bélgica lidera o ranking FIFA de selecções, Portugal ocupa a 5.ª posição. Em teoria, e Portugal nunca está de acordo com a teoria, a equipa de Roberto Martínez é a favorita, por pouco, a vencer a partida.

A equipa de Fernando Santos não se pode intimidar pela teoria e tem de realçar o seu estatuto de campeã europeia. Isto é algo que João Palhinha já entende. “Todos os adversários são difíceis. A Bélgica tem uma excelente equipa, é uma das melhores da Europa, mas temos o nosso valor. Passo a passo, o futuro será risonho.”.

A convicção do médio não é desmedida. Num balneário luso repleto de conquistas europeias, italianas, inglesas, portuguesas, espanholas e francesas, o hábito de conquistas e troféus é natural, mesmo para um estreante como o jogador do Sporting.

Os confrontos entre a selecção 1 e 5 do ranking FIFA pendem para o lado luso. A selecção das quinas não perde um jogo desde o apuramento para o Mundial de 1990, quando foi derrotada pelos flamengos 3-0. Com um historial positivo, o timoneiro português tem, no entanto, um caminho a seguir. “Vamos fazer tudo para ganhar, mantendo a nossa qualidade e matriz. Qualquer adversário vai ter dificuldades contra Portugal. O caminho está traçado. Os jogadores estiveram muito bem. Temos menos 48h de descanso, não vale a pena falar mais do assunto. Temos de descansar bem e darmos uma grande resposta em Sevilha.” concluiu.