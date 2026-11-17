A tecnológica chinesa Alibaba lançou ontem o seu novo modelo de inteligência artificial (IA), Qwen4-Max, desenvolvido com mecanismos reforçados de cibersegurança, numa altura em que aumentam as preocupações internacionais com os ciberataques facilitados por esta tecnologia.

A empresa afirmou que filtrou deliberadamente os dados utilizados no treino do modelo para eliminar capacidades ofensivas de ciberataque, preservando as funcionalidades destinadas à defesa informática, como a detecção e correcção de vulnerabilidades, segundo um comunicado publicado na sua página oficial.

O Qwen4-Max é um modelo fechado, com 2,4 biliões de parâmetros na sua arquitectura principal. O número aproxima-se dos 2,8 biliões de parâmetros do Kimi K3, outro dos modelos de IA mais avançados desenvolvidos na China.

Segundo a Alibaba, o novo sistema permite aumentar a produtividade através de uma maior capacidade de utilização de ferramentas profissionais e da obtenção de resultados de melhor qualidade. A empresa destacou aplicações em áreas como a modelação tridimensional, o desenvolvimento de videojogos, a indústria transformadora, as finanças, o direito, a saúde e a investigação científica.

A plataforma de avaliação de modelos de IA Arena.ai colocou provisoriamente o Qwen4-Max no primeiro lugar entre os modelos chineses e no quinto posto da classificação mundial, atrás de sistemas desenvolvidos pelas norte-americanas Anthropic, Google, OpenAI e Meta.

Segundo a empresa de análise Artificial Analysis, o custo do Qwen4-Max é de 3,27 dólares por tarefa do seu índice de inteligência, menos 67 por cento do que os 10,02 dólares do modelo anterior, Qwen3.8-Max. A redução resulta tanto da descida dos preços como de um menor consumo de ‘tokens’, as unidades de informação utilizadas pelos sistemas de IA para processar e gerar respostas.

Há defesa

No domínio da cibersegurança, a Alibaba explicou que manteve dados destinados a tarefas defensivas, como a verificação, detecção e correcção de vulnerabilidades, mas eliminou informação que pudesse reforçar as capacidades ofensivas do sistema.

“Uma avaliação realizada pelos nossos especialistas internos concluiu que as capacidades de ciberdefesa do Qwen4-Max melhoraram substancialmente e que a segurança contra utilizações ofensivas também foi significativamente reforçada”, indicou a empresa. A Alibaba anunciou ainda melhorias introduzidas após o treino do modelo para reduzir os riscos associados a aplicações químicas, biológicas, radiológicas e nucleares.

Pára, arranca

O lançamento ocorre num contexto de crescente debate internacional sobre os riscos da inteligência artificial.

Em Setembro, os responsáveis da Anthropic, Dario Amodei, da OpenAI, Sam Altman, e da xAI, Elon Musk, defenderam um abrandamento do desenvolvimento da tecnologia para garantir condições de segurança, posição contestada pela Casa Branca, receosa de perder a vantagem tecnológica dos Estados Unidos face à China. Pequim, por seu lado, procura reforçar a liderança internacional no sector.

Durante o Verão, o Presidente chinês, Xi Jinping, defendeu uma governação “precisa e eficaz” da inteligência artificial, enquanto a China lançou, em Xangai, uma organização internacional de cooperação nesta área, com a participação de cerca de 30 países.

O sector chinês de IA atravessa um período de intensa concorrência, com empresas como a DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent e Zhipu a apostar em modelos abertos, preços competitivos e rápida aplicação comercial.

Apesar das restrições norte-americanas à exportação de semicondutores avançados, os sistemas chineses têm vindo a aproximar-se, em termos de desempenho, dos modelos mais avançados desenvolvidos por empresas dos Estados Unidos.