Regressemos ao Século XVII para iniciarmos esta crónica. Os holandeses há muitos séculos que foram inimigos de Portugal. Sempre tentaram prejudicar ou mesmo dizimar os portugueses. A guerra luso-holandesa no Século XVII travou-se entre 1595 e 1663, sendo o conflito global em que as Províncias Unidas (Holanda) atacaram o império colonial português para dominar o comércio marítimo e as rotas das especiarias e do açúcar.

As causas para tanta afronta foram várias, mas as principais prenderam-se com a União Ibérica (1580-1640) quando Portugal sob a coroa de Espanha (inimiga da Holanda), viu os seus territórios e frotas tornarem-se alvos da expansão neerlandesa; a ambição económica da Companhia Neerlandesa das Índias Orientais (VOC) e a Companhia das Índias Ocidentais (WIC) queriam o monopólio do açúcar no Brasil, do tráfico de escravizados em África e das especiarias na Ásia.

Neste sentido, os teatros de guerra também foram vários, tais como no Brasil onde os holandeses atacaram Salvador (1624) e ocuparam o Nordeste, nomeadamente Pernambuco e Recife (1630), liderado por João Maurício de Nassau. Foram expulsos após a insurreição pernambucana e as batalhas dos Guararapes; em África onde conquistaram temporariamente Luanda e Benguela em Angola (1641), fundamentais para o fornecimento de mão-de-obra escravizada, mas os portugueses reconquistaram Angola em 1648; na Ásia, os holandeses tomaram possessões como Malaca (1641), Ceilão (1658) e várias ilhas das Molucas, embora tenham falhado na tentativa de conquistar Macau (1622).

Vem este preâmbulo histórico a propósito, porque na semana passada, assistimos a um caso gravíssimo nas relações geopolíticas do Tratado do Atlântico, coordenado pela NATO. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, um holandês que gosta tanto de Portugal como nós gostamos de ingerir comida estragada, proferiu afirmações gravíssimas e inconscientes, que deixou os portugueses revoltados e de cara à banda.

O holandês que lidera a NATO teve o desplante, ao abordar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, de afirmar que Portugal e Espanha, devido à distância geográfica, desvalorizam os perigos da ameaça russa, pormenorizando que “os portugueses esquecem que os mísseis russos apenas demoram mais cinco minutos a chegar a Lisboa do que à Polónia”. Um autêntico imbecil holandês que devia sair de imediato do cargo que exerce.

O governo português reagiu de imediato e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sublinhou tratarem-se de afirmações muito “infelizes”. Só que Montenegro esquece-se de algo muito importante porque nunca deve ter lido a biografia completa do ditador Oliveira Salazar. No tempo da ditadura salazarista que desde a década de 1950 Portugal tinha as maiores relações comerciais com a União Soviética, incluindo toda a venda da cortiça portuguesa e esquece-se que Salazar durante a Segunda Guerra Mundial manteve Portugal como país neutro.

O apoio de milhares de milhões de euros, pertencentes ao povo português, que tem seguido para a Ucrânia é uma autêntica provocação política ao regime da Federação Russa. Vladimir Vladimirovitch Putin não brinca em serviço. E tem-se visto no número assustador de militares que tem perdido na Ucrânia para Putin atingir os seus objectivos.

Se os conselheiros de Putin o convencerem de que Portugal está a prejudicar profundamente a Federação Russa e o seu povo, pode Luís Montenegro ficar certo que Putin não olha para trás em ordenar o envio de drones a jacto ou mísseis contra Portugal. E nesse caso, a responsabilidade total será de quem não soube manter-se neutro num conflito que em nada nos dizia respeito.

Portugal vive momentos difíceis. O povo anda triste e desolado com as decisões governamentais. As sondagens indicam que o Partido Socialista já está à frente da AD por uma diferença de 10 pontos e que o Chega está em segundo lugar.

Obviamente que o descontentamento é grande porque o povo já não consegue fazer frente ao aumento do custo de vida, os impostos nos combustíveis são absurdos e o Governo montenegrino apenas se preocupa em aprovar uma lei de arrendamento que prejudicará os inquilinos pobres e que aumentará o número de despejos de portugueses de todas as idades. As acampadas não apareceram por acaso. Os jovens, em particular, não conseguem arrendar ou comprar uma casa. Existem milhares de imóveis do Estado encerrados e que podiam ser colocados à mercê de quem precisa de uma habitação, a um preço acessível.

O que vale a Montenegro virar-se agora contra o holandês inconsciente se desde o início da guerra Rússia- Ucrânia, não soube ficar em posição neutral? Portugal poderá pagar muito caro por ter virado as costas à Rússia, aliando-se às sanções como a exportação do petróleo russo que agora compra aos americanos, petróleo “americano” com origem na Rússia e ter começado a enviar uma fortuna para a Ucrânia, alguma dela que já foi parar às mãos de grupos nazis. Com as afirmações do holandês inconsciente o povo português ficou preocupado. No entanto, a pergunta difícil de engolir é quando nos perguntamos onde é que estão os abrigos?…