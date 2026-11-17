Hong Kong activou ontem ferramentas de reconhecimento facial no sistema de câmaras de vigilância SmartView, no âmbito de um plano de expansão desta rede orçamentado em 4.000 milhões de dólares locais. O comissário-chefe da polícia de Hong Kong, Joe Chow, confirmou no domingo em declarações à emissora TVB a implementação deste software biométrico em toda a rede de videovigilância urbana, que consolida a infraestrutura tecnológica da polícia.

“Todas as nossas ferramentas de investigação exigem controlos e equilíbrios para evitar abusos. Compreendemos a inquietação dos cidadãos, pelo que aplicamos protocolos rigorosos de fiscalização”, afirmou o responsável máximo da polícia, citado pela radiotelevisão pública RTHK.

Chow precisou que a identificação automatizada servirá prioritariamente para localizar pessoas desaparecidas e esclarecer crimes graves, descartando uma utilização indiscriminada que perturbe as expectativas da população.