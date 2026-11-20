A polícia de Seul confirmou ontem a morte de um estudante universitário, de 33 anos, que tinha sido acusado de usar inteligência artificial (AI) num exame de admissão à faculdade de direito, no qual obteve pontuação máxima.

A polícia e o corpo de bombeiros encontraram Lee Jin-woo, estudante de odontologia da prestigiada Universidade Nacional de Seul, em paragem cardíaca num motel a leste da capital, pouco depois do meio-dia, informou a agência local de notícias, Yonhap.

Lee obteve uma nota máxima no exame de admissão à faculdade de direito (LEET, na sigla em inglês) este ano, além de resultados excepcionais no exame nacional de acesso ao ensino superior da Coreia (CSAT) em 2025. A morte do estudante coincide com a data de realização do CSAT deste ano. O estudante tinha sido denunciado na quarta-feira por dois advogados sul-coreanos, que solicitaram uma investigação sobre o possível uso de ferramentas de IA em ambos os exames.

O episódio ocorre poucos dias depois de outro estudante — que obteve a melhor nota num exame de contabilidade fiscal — admitir ter utilizado uma minicâmara para transmitir as questões a uma IA e confirmado as respostas num telemóvel. Após essa confissão, o governo sul-coreano reforçou as medidas contra fraudes académicas.

Alerta geral

Ontem, foram enviados três alertas de emergência para telemóveis em todo o país, com o objectivo de detectar eventuais dispositivos escondidos nas salas de aula durante o exame de admissão à universidade. O primeiro alerta permitiu identificar 22 estudantes que não tinham entregado os telemóveis antes da prova, segundo o Ministério da Educação.

O estudante falecido deveria demonstrar as suas capacidades académicas ontem, num canal no YouTube, onde realizaria a prova de língua coreana do exame de admissão deste ano. Lee tinha publicado um livro no qual apresentava métodos para melhorar a concentração – entre eles, eliminar alimentos processados e açúcar, além de realizar treinos curtos, mas intensos -, segundo a Yonhap.