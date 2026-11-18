A China e o Canadá acordaram ontem alargar as isenções tarifárias a produtos dos dois países, incluindo carne de porco, pescado, marisco, aço e alumínio, durante um encontro entre os respectivos líderes, em Shenzhen.

O Presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, acordaram ampliar o alívio tarifário chinês a exportações canadianas avaliadas em cerca de 400 milhões de dólares canadianos (254 milhões de euros).

Em contrapartida, o Canadá vai prorrogar por dois anos as isenções em vigor para determinados produtos chineses de aço e alumínio e alargá-las a 32 categorias adicionais, para as quais a oferta nacional é insuficiente ou inexistente, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro canadiano. A reunião decorreu à margem da 33.ª cimeira de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia – Pacífico (APEC), que reunirá amanhã e quinta-feira, em Shenzhen, representantes das 21 economias do fórum.

O gabinete de Carney indicou que as medidas chinesas abrangem exportações de cortes de carne de porco congelada avaliadas em 116 milhões de dólares canadianos (mais de 73 milhões de euros) e de pescado e marisco no valor de 285 milhões de dólares canadianos (181 milhões de euros). Entre os produtos abrangidos figuram determinados camarões e moluscos, pepinos-do-mar e alabote-da-Gronelândia.

Parcerias alargadas

As medidas alargam o entendimento comercial alcançado em Janeiro, quando Xi e Carney acordaram promover uma nova parceria estratégica, após anos de tensões bilaterais. “Reorientámos a relação entre o Canadá e a China em benefício dos cidadãos de ambos os países”, afirmou Carney, no comunicado, no qual defendeu a diversificação das relações comerciais canadianas.

Otava anunciou já no início de Novembro uma prorrogação por dois anos do alívio tarifário chinês aplicado à farinha de colza, ervilhas, lagostas e caranguejos canadianos. A aproximação a Pequim integra a estratégia de Carney para diversificar os mercados de exportação do Canadá, num contexto de tensões comerciais com os Estados Unidos, o seu principal parceiro comercial.

Carney anunciou também uma missão comercial à China em 2027 e uma iniciativa para facilitar o acesso das pequenas e médias empresas canadianas às plataformas chinesas de comércio eletrónico. A cimeira de Shenzhen é a terceira reunião de líderes da APEC organizada pela China, depois das realizadas em Xangai, em 2001, e Pequim, em 2014.