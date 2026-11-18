A China acusou ontem os Estados Unidos de interferirem na sua cooperação comercial e tecnológica com outros países e de reprimirem o desenvolvimento das indústrias chinesas de alta tecnologia, após Washington anunciar novas restrições à exportação de semicondutores.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun afirmou, em conferência de imprensa, que Washington continua a generalizar o conceito de “segurança nacional” e a abusar das medidas de controlo das exportações.

“Chega mesmo a interferir injustificadamente no comércio e na cooperação tecnológica normais da China com outros países e a reprimir sem justificação o desenvolvimento das indústrias chinesas de alta tecnologia”, afirmou Guo, classificando as medidas como “coerção económica” e “jurisdição extraterritorial”.

O porta-voz considerou que as restrições contrariam os entendimentos alcançados entre os dois países, prejudicam as empresas chinesas e comprometem a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento mundiais. Guo advertiu que Pequim adoptará “as medidas necessárias” para defender os seus “direitos e interesses legítimos”.

As novas regras, anunciadas na segunda-feira pelo departamento do Comércio norte-americano, exigem que empresas de Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia e Brasil obtenham licenças de exportação dos Estados Unidos para aceder a semicondutores avançados. Washington considera que estes países apresentam um “risco superior ao habitual” de desvio ilegal destes componentes para a China.

A medida visa “garantir que as restrições existentes ao acesso a tecnologia norte-americana sensível não possam ser contornadas através de mecanismos de computação remota que envolvam centros de dados em países terceiros”, indicou o departamento, em comunicado.