O fundador da fabricante chinesa de automóveis elétricos BYD, Wang Chuanfu, rejeitou ontem as críticas de que a expansão internacional da indústria chinesa esteja a destruir empregos noutros países, defendendo que os investimentos criam postos de trabalho locais.

Durante a cimeira empresarial do Fórum de Cooperação Económica Ásia – Pacífico (APEC), em Shenzhen, no sudeste da China, Wang afirmou que existem “alguns mal-entendidos” sobre o impacto da indústria chinesa nas economias estrangeiras. “Há quem pense que a China está a tirar o ganha-pão a outros países. Na verdade, não é assim. Estamos a levar veículos de novas energias e a preencher lacunas nos mercados locais”, afirmou, segundo a imprensa chinesa.

O empresário apontou como exemplo os investimentos da BYD na Tailândia, onde a fabricante dispõe de uma unidade com capacidade de produção anual de cerca de 150 mil veículos eléctricos e híbridos. Segundo Wang, a fábrica emprega aproximadamente seis mil trabalhadores, dos quais mais de 95 por cento são tailandeses.

Na Indonésia, a empresa dispõe igualmente de uma unidade industrial com cerca de seis mil trabalhadores, 95 por cento dos quais contratados localmente, acrescentou. O fundador da BYD referiu também os investimentos no Brasil, onde a empresa está a desenvolver operações industriais, e destacou a importância da contratação de trabalhadores locais.

“Não queremos apenas exportar a tecnologia chinesa para o mundo. Queremos também levar emprego e receitas fiscais para outros países, criando uma cooperação mutuamente benéfica”, afirmou. Wang defendeu que a expansão internacional da indústria chinesa deve assentar na complementaridade económica, em vez de uma lógica de concorrência em que os ganhos de um país representam necessariamente perdas para outro.

A empresa emprega actualmente cerca de 1,02 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais aproximadamente 60 mil fora da China, segundo dados divulgados em Outubro pelo próprio Wang.