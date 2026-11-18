Hoje em dia, sempre que ligamos o telemóvel vemos em todo o lado mini-séries geradas por IA. Não são necessários actores, nem locais de filmagem; o computador pode produzir sozinho cada episódio. Algumas pessoas fizeram fortunas com este método, outras pagaram todas as suas dívidas e outras ainda ficaram viciadas, chegando mesmo a adoecer.

Comecemos com alguns exemplos destas produções de IA.

Primeiro exemplo, um drama criado por uma pessoa. Uma argumentista escreveu o script, concebeu os ambientes e as figuras das personagens. Inspirando-se no conhecido romance, Green Plum Blossoms criado a partir do Inkstone (《硯邊青梅》), foi produzida uma série de 48 episódios, que teve 100 milhões de visualizações, Foi muito elogiada no jornal online People’s Daily (《人民日報》). Isto demonstra que uma pessoa sozinha pode criar uma série de alta qualidade.

Segundo exemplo, uma série criada por três pessoas. Feifei Fei (菲菲飛), de 37 anos, o seu marido e um amigo passaram um mês para criar a série de 11 episódios, The Cut-Off Girl (《被裁掉的女孩》), que atingiu os 200 milhões de visualizações no TikTok (抖) e deu origem a discussões alargadas. A protagonista, “Fang Taozi” (方桃子), não era desempenhada por uma actriz, mas sim gerada por IA. Apesar disso, tornou-se rapidamente popular, tendo conquistado 400.000 seguidores em apenas um mês. O custo de cada anúncio incluído na série ascendia a 258.000 yuans. No entanto, houve quem questionasse se os diálogos não seriam plagiados e se a personagem gerada por IA, que nunca tinha usado qualquer produto, não estaria a induzir os espectadores em erro.

Terceiro exemplo, há séries que se tornaram populares, mas que não podem ser transmitidas. “Qin Shi Huang: I Have an All-Star Cast of China 《秦始皇：朕有華夏全明星陣容》 ficou extremamente popular depois da estreia, com mais de 57 milhões de visualizações. No entanto, foi cancelada após a terceira temporada porque envolvia figuras históricas e antepassados de minorias étnicas e foi acusada de distorção histórica. Em consequência disso, mais de 1.000 episódios foram arquivados e não puderam ser transmitidos, não só não gerando receita, como também impedindo a continuação da história.

Quarto exemplo, existem histórias de pessoas comuns que também geram lucros, embora mais modestos. Zhang Zhengqian (張正謙), de 35 anos, originário de Wuhan (武漢), formou-se numa escola vocacional e adorava ler romances desde criança. Produziu séries sozinho, gastando cerca de 800 yuans por mês, principalmente em computadores e outras ferramentas. A sua série de ficção científica pós-apocalíptica obteve 100 milhões de visualizações online, lucrando mais de 10.000 yuans mensais, que incluíam os lucros da plataforma e as taxas de publicidade. Afirmou que era o suficiente para se sustentar. Esta é a história de muitas pessoas comuns que fazem mini-séries com IA: não enriquecem de um dia para o outro, mas ganham o suficiente para viver.

Quinto exemplo, a história de uns estudantes que ganharam muito dinheiro. Xiao Tianle (肖天樂), um estudante do terceiro ano da Universidade Soochow (蘇州大學), começou por fazer séries no computador no seu dormitório. Mais tarde, começou a colaborar com amigos, produzindo centenas de séries num ano. Uma delas foi particularmente bem-sucedida, atingindo os 1.500 milhões de visualizações. Esta equipa ganhou mais de três milhões de yuans, sendo que só uma das séries gerou dois milhões. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender como um estudante apenas com o seu computador ganhou tanto dinheiro.

No entanto, estas são apenas as histórias de um pequeno grupo de pessoas. A maioria não ganha dinheiro a fazer mini-séries de IA.

Actualmente, produzir uma mini-série com IA requer apenas três a cinco pessoas e custa entre 60.000 e 100.000 yuans, muito mais barato do que contratar actores. No entanto, 70 por cento a 85 por cento do dinheiro ganho é usado para promoção na internet, o que significa pagar plataformas para chegar a mais pessoas. Na primeira metade de 2026, havia 221.900 dramas curtos de IA no mercado, mas apenas menos de 1,3 por cento conseguiu recuperar o investimento. Ou seja, apenas um pouco mais de uma em cada 100 séries conseguia atingir o ponto de equilíbrio, com 98,7 por cento a perderem dinheiro. Muitas pessoas trabalham arduamente nesta área e acabam por não ter visualizações, desperdiçando tempo e dinheiro. Continuaremos a discussão deste tema na próxima semana.

Legal consultant of Macau Jazz Promotion Association

Associate Professor, Faculty of Business, Macao Polytechnic University

Email: cbchan@mpu.edu.mo