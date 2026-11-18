O chefe do Governo de Macau, Sam Hou Fai, afirmou ontem que a região semiautónoma chinesa está a estudar a retoma das ligações aéreas com Portugal, interrompida no final dos anos 1990.

“Portugal também deseja que as ligações aéreas sejam retomadas (…) Não é fácil, estamos a tentar e o Aeroporto Internacional [de Macau] está a trabalhar nisto”, declarou Sam Hou Fai ontem na Assembleia Legislativa ao responder às perguntas dos deputados sobre as Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2027, anunciadas na segunda-feira (ver páginas 2-3).

A retoma dos voos surgiu em resposta a uma pergunta do deputado Kevin Ho, que questionou Sam sobre medidas do Governo de Macau para “reforçar a conectividade interna e externa” do território e “promover um elevado nível de abertura e intercâmbio”.

A TAP efectuou ligações duas vezes por semana entre Lisboa e Macau na década de 1990. No entanto, a ligação foi suspensa em 31 de Outubro de 1998, com a companhia a acumular prejuízos na ordem dos 200 milhões de patacas.

Coro de pedidos

Vários deputados têm defendido nos últimos anos a retoma desta ligação. Song Pek Kei defendeu em Fevereiro a criação de ligações aéreas directas entre o território e os países de língua portuguesa, com o objectivo de “enriquecer a rede aérea” de Macau.

“Importa lançar medidas de incentivo para estimular os operadores do sector [aéreo] a explorarem mais rotas directas internacionais, podendo dar prioridade à expansão da rede de voos directos com os países de língua portuguesa e espanhola,” afirmou, numa intervenção no parlamento de Macau.

Em Dezembro do ano anterior, Ip Sio Kai defendeu o estabelecimento de rota directa com Lisboa, para promover os negócios entre os países de língua portuguesa e a Europa. Ip sugeriu que o Governo conceda subsídios para a abertura deste voo de longo curso e que lance promoções de alojamento, transporte e atividades culturais para atrair turistas para Macau.

Em resposta a Ip Sio Kai, o presidente da Autoridade de Aviação Civil, Pun Wa Kin, afirmou que o Governo “atribui grande importância” ao desenvolvimento da aviação, “em particular ao seu papel na promoção da diversificação económica”.

“No entanto, nas operações comerciais, as companhias aéreas consideram frequentemente a procura do mercado, os custos operacionais, os benefícios a longo prazo e a competitividade da rota, antes de decidirem lançar novos voos”, declarou Pun Wa Kin.