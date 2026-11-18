O actor britânico Robert Pattinson vai ser o próximo a encarnar a personagem James Bond, no futuro filme realizado pelo canadiano Denis Villeneuve, anunciaram segunda-feira os estúdios Amazon MGM. Citado em comunicado, Pattinson sublinhou que James Bond é “uma das personagens mais lendárias do cinema”, pelo que assumir o papel de 007 “é a honra de uma vida”.

“Com uma carreira de mais de duas décadas, Pattinson afirmou-se como um dos actores mais distintivos e versáteis da sua geração, movendo-se entre o cinema independente e as produções dos principais estúdios”, pode ler-se no mesmo comunicado, que recorda os papéis desempenhados pelo britânico em “Primetime”, “A Odisseia” ou o vindouro terceiro capítulo da saga “Duna”, também dirigido por Villeneuve.

O 26.º filme de James Bond marcará a maior distância temporal entre obras cinematográficas da saga, tendo o capítulo mais recente – “Sem Tempo para Morrer” – sido lançado em 2021.

Pattinson é o sétimo actor a assumir o papel do icónico espião, depois de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. O próximo filme da saga James Bond deverá entrar em produção no próximo ano, com lançamento previsto para 2028, segundo a BBC.

Em 2025, foi anunciado que a Amazon iria assumir o controlo criativo da personagem James Bond, na sequência de um acordo com a família responsável pelos direitos de propriedade intelectual de 007.