A apresentação de uma edição bilingue, em português e castelhano, da antologia poética “Minueto de discretas ironías”, de Camilo Pessanha, assinalou, na Venezuela, o centenário da morte do poeta português, disse à Lusa um dos promotores da iniciativa.

A obra foi lançada durante a 23.ª Feira Internacional do Livro da Universidade de Carabobo (FILUC), que decorreu no último fim-de-semana, entre 13 e 15 de Novembro, na cidade de Valência, 170 quilómetros a oeste de Caracas. “A novidade foi, sem dúvida, a apresentação do livro ‘Minueto de discretas ironías’, baseado na obra de Camilo Pessanha, no centenário do seu falecimento”, afirmou o coordenador do Ensino de Português no Estrangeiro na Venezuela, Rainer de Sousa. O responsável explicou que, “pela primeira vez, Portugal participou desta forma” naquela feira, sublinhando que, em edições anteriores, a presença portuguesa se centrava na promoção da língua e do ensino do português na Venezuela, bem como na divulgação cultural e turística, sem lançamentos editoriais próprios.

Embora o certame tenha decorrido nos espaços da Reitoria da Universidade de Carabobo, os poemas seleccionados a partir da obra “Clepsydra” foram editados e traduzidos para castelhano pelos investigadores Jerónimo Pizarro e Nicolás Barbosa López, do Centro de Língua Portuguesa da Universidad de Los Andes, em Bogotá, Colômbia.

A iniciativa foi promovida pela Embaixada de Portugal em Caracas e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, através da Coordenação do Ensino de Português no Estrangeiro na Venezuela, representando uma ponte de cooperação académica entre Portugal, a Colômbia e a Venezuela.

Uma vocação universal

A apresentação oficial do livro ficou a cargo de Nicolás Barbosa López, que viajou da capital colombiana até à Venezuela para participar na feira. A edição inclui um prólogo institucional assinado pelo embaixador de Portugal em Caracas, Manuel Frederico Pinheiro da Silva.

Segundo Rainer de Sousa, o programa português incluiu ainda uma palestra sobre a obra de Fernando Pessoa e três momentos musicais: o recital poético-musical “Náufrago de la Clepsidra”, interpretado por Dennis Miraldo e Melania Reyna; um concerto da Banda Sinfónica 24 de Junio de Carabobo, em honra da amizade Portugal-Venezuela; e a actuação do grupo luso-venezuelano Parceiros Banda Show, com um repertório de música ligeira e popular portuguesa.

Em comunicado divulgado em Caracas, o embaixador Frederico da Silva destacou que a publicação permite “reafirmar, por um lado, a vocação universal das letras portuguesas, e, por outro, o destino global de um Povo, de uma Língua e de uma Cultura que a partir de Portugal fizeram e fazem do Mundo também a sua casa”.