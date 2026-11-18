O êxito do cinema espanhol “La Bola Negra” regressa à Cinemateca Paixão em Dezembro depois de duas sessões esgotadas. A película, que se tornou no segundo filme espanhol a conquistar o prémio de Melhor Realização no Festival de Cannes, faz-se acompanhar de um cartaz de filmes de países de língua portuguesa

“La Bola Negra”, o filme espanhol que anda nas bocas do mundo e que tem sido aclamado por milhões de espectadores, fez sucesso em Macau e está de regresso à Cinemateca Paixão. Depois de duas sessões já esgotadas, o filme volta a ser exibido nos dias 10 e 13 de Dezembro, em sessões matinais, podendo o público descobrir, ou voltar a ver, uma história que se passa em três períodos temporais distintos, nos anos de 1932, 1937 e 2017, e que vai buscar inspiração à obra inacabada do poeta e autor espanhol Federico García Lorca, falecido em 1936.

De “La Bola Negra”, o nome da obra nunca terminada pelo autor, sobraram apenas quatro páginas que foram suficientes para fazer um filme que se passa nos anos da Guerra Civil Espanhola e que expõe preconceitos sociais da época e conflitos políticos que marcaram gerações. Dos anos 30, o filme salta depois para 2017, quando um dramaturgo descobre um segredo familiar do lado do avô materno.

“La Bola Negra” foi a primeira longa-metragem em língua não inglesa, em 15 anos, a conquistar o Prémio do Público no Festival Internacional de Cinema de Toronto, tendo também arrecadado a distinção de Melhor Realização no Festival de Cannes. Trata-se do segundo filme espanhol a consegui-lo, depois de “Tudo Sobre a Minha Mãe”, de Pedro Almodóvar.

Histórias de vida

Da língua espanhola saltamos para o universo da lusofonia. A Cinemateca Paixão acolhe, nos próximos dias, vários filmes oriundos de países de língua portuguesa no âmbito da oitava edição do Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Alguns dos destaques vão para o documentário “Senna”, que conta a história do piloto brasileiro Ayrton Senna, precocemente falecido num acidente. Depois de uma primeira exibição ontem, o documentário volta a ser mostrado ao público este domingo, 22, às 13h. De Portugal chega “A Providência e a Guitarra”, exibido pela primeira vez hoje, às 13h30, com repetição a 29 de Novembro às 10h30.

Este filme foca-se na histórica de Léon e Elvira Berthelini, artistas itinerantes que, em Covarronca, “são perseguidos pelo Comissário de Polícia, são forçados a passar a noite ao relento”. Segundo a sinopse do filme, nessa perseguição conhecem Stubbs, “um jovem estudante de Cambridge, com quem encontram abrigo em casa de um pintor em conflito com a esposa”. Aí, “em troca da hospitalidade, recordam aos anfitriões que o amor pela arte resolve a arte do amor”, sendo ainda alvo de uma “maldição invulgar que os lança em viagens absurdas até ao século XXI, onde o futuro da segurança social e de uma banda de rock estão em jogo”.

Também de Portugal, mas com assinatura de Wim Wanders, chega o clássico de 1995 “Lisbon Story”, com uma primeira exibição esta sexta-feira, às 13h30, e depois a 6 de Dezembro às 10h30. O filme, que se mostra com uma cópia restaurada, começa “com um postal” que é “enviado pelo realizador Friederich Munroe que pede ao seu amigo Philip Winter para ir em seu auxílio”. Acontece que Munroe está a rodar um filme sozinho em Lisboa, com ambos a lançarem-se no desafio de montar as imagens e sons de um filme à forma antiga. Foi com este filme que a música dos Madredeus ficou conhecida mundialmente, com destaque para a canção “Alfama”. No rol de filmes portugueses temos “Justa”, de 2025 e que conta com a actriz Filomena Cautela no elenco. Com sessões a 26 de Novembro e a 2 de Dezembro, “Justa” passa-se no meio de incêndios florestais que causam devastação à sua volta e profundas feridas emocionais.

Mas neste ciclo de cinema lusófono há também cinema chinês para ver. É o caso de “Linka Linka”, exibido hoje às 11h30 e dia 28 de Novembro às 13h. Trata-se da história de Samgyi que regressa a Lhasa, no Tibete, para fazer um filme sobre a sua infância, mas vê-se a braços com confrontos familiares, pautados por discussões com o pai. Quando conhece o jovem Lhamo numa festa, as suas perspectivas em torno do projecto e da sua presença ali vão mudando.

Também da China apresenta-se “Nightime Sounds”, filme de 2025 com exibições esta sexta-feira, 20, às 11h30; e depois dia 29, domingo, às 13h. Segundo a sinopse, é um filme centrado na história de Mao Qing, menina de oito anos que vive com a mãe numa aldeia rural do norte da China. O pai trabalha fora todo o ano, e é nesse mundo de ausências e presenças que trava amizade com Bau Hai, menina misteriosa que chegou à aldeia à procura da mãe perdida.