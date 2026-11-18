O Presidente norte-americano, Donald Trump, chegou ontem a Manila para reunir-se com os líderes da Índia, do Japão e da Austrália, antes de um encontro com os homólogos chinês e russo na China, na quinta-feira.

Milhares de manifestantes, sob a vigilância de um forte dispositivo de segurança, concentraram-se na capital das Filipinas para protestar contra a visita de Trump, denunciando um projecto norte-americano de exploração de terras raras. A visita de Donald Trump decorre no final de uma cimeira dos onze países da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN).

A ocasião vai servir também para um encontro com os primeiros-ministros Narendra Modi (Índia), Sanae Takaichi (Japão) e Anthony Albanese (Austrália), no âmbito do Quad — a primeira reunião com este formato desde o regresso de Trump ao poder em 2025.

O encontro do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad) — uma parceria destinada a contrabalançar a influência de Pequim na região — antecede um encontro com Xi Jinping e Vladimir Putin amanhã, em Shenzhen, no sul da República Popular da China. O encontro de Shenzhen vai decorrer à margem da cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC).

Segundo Tóquio, as discussões do Quad vão abordar, entre outros temas, o Mar do Sul da China e o Mar do Japão — áreas onde as ambições territoriais chinesas preocupam os países vizinhos. A visita de Trump coincide, ainda, com o anúncio, por parte de Washington, de uma série de medidas destinadas a bloquear o acesso da República Popular da China aos componentes electrónicos norte-americanos através de países terceiros.

Nas Filipinas, um aliado histórico de Washington no Sudeste Asiático, um projecto norte-americano de exploração de terras raras enfrenta forte oposição. Os manifestantes reunidos ontem em Manila contra a visita de Trump denunciaram, nomeadamente, o risco de deslocação forçada de famílias locais de uma área de 1.620 hectares destinada ao projecto, denominado Pax Silica, a norte de Manila.