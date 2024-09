China / EUA | Comércio e negócios em discussão

O grupo de trabalho de comércio e negócios China-EUA realizou a sua segunda reunião vice-ministerial em Tianjin neste sábado para promover discussões profissionais, racionais e pragmáticas sobre questões políticas e assuntos comerciais, indicou a agência estatal Xinhua.

A reunião foi co-presidida pelo representante do comércio internacional e vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, e pela subsecretária de Comércio para Comércios Internacionais dos EUA, Marisa Lago, segundo o Ministério do Comércio.

A China está disposta a fazer esforços conjuntos com os EUA para fortalecer a comunicação, expandir a cooperação, abordar as diferenças e criar um ambiente favorável de política para a cooperação comercial entre os dois países, disse Wang.

O país aprofundará ainda mais as reformas, expandirá a abertura e procurará o desenvolvimento de alta qualidade, observou Wang, destacando que uma China modernizada com uma grande população representa uma oportunidade, não uma ameaça para os EUA.

Durante a reunião, o lado chinês expressou preocupação com as tarifas da Secção 301 dos EUA, a investigação da Secção 301 sobre a construção naval e outros sectores da China, o exagero do conceito de segurança nacional, as sanções a empresas chinesas, as restrições a investimentos bilaterais, os recursos comerciais dos EUA contra a China e o tratamento injusto das empresas chinesas nos EUA, entre outras questões, acrescenta a Xinhua.

O lado chinês enfatizou que esclarecer os limites da segurança nacional em questões económicas e comerciais ajudaria a estabilizar as expectativas de cooperação comercial. Também se opôs ao uso de alegações de “excesso de capacidade” como pretexto para impor restrições comerciais e de investimento, de acordo com o Ministério do Comércio.

Ambos os lados concordaram em fornecer o apoio necessário para actividades de promoção de comércio e investimento organizadas por ambos os países, manter comunicações em áreas como fluxos de dados transfronteiriços, inspecção e quarentena, cuidados de saúde e saúde da mulher, dispositivos médicos e energia limpa, e em continuar a facilitar a cooperação entre empresas chinesas e americanas estabelecendo mais escritórios de projectos.

Os dois lados também visam fortalecer a colaboração dentro de estruturas como o G20 e a Cooperação Económica Ásia-Pacífico, disse a pasta, acrescentando que os departamentos de comércio de ambos os países estão dispostos a manter o diálogo com as empresas e ouvir seus comentários.