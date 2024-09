Diplomacia | China e Camboja aprofundam cooperação

O conselheiro de Estado e o ministro da Segurança Pública chinês, Wang Xiaohong, presidiu a uma reunião de encerramento das actividades do Ano de Cooperação na Aplicação da Lei entre a China e o Camboja, juntamente com o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior cambojano, Sar Sokha, em Pequim na sexta-feira.

Observando que a China e o Camboja são amigos “de ferro” e que os líderes dos dois países chegaram a um consenso importante sobre a construção de uma comunidade China-Camboja com um futuro compartilhado na nova era de alta qualidade, alto nível e alto padrão, Wang disse que a China está disposta a trabalhar com o Camboja para implementar o consenso importante, aprofundar a cooperação política e de segurança, realizar acções conjuntas para combater o crime, reforçar a cooperação em capacitação de aplicação da lei e salvaguardar conjuntamente a segurança e a estabilidade de ambos os países e da região, indica a Xinhua.

Sar Sokha expressou gratidão pelo apoio de longa data e pela assistência altruísta da China, dizendo que o Camboja está disposto a fortalecer ainda mais a cooperação na aplicação da lei entre os dois países. Os dois lados assinaram documentos para aprofundar a cooperação China-Camboja na aplicação da lei.