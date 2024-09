FOCAC | Wang Yi propõe princípios para relações internacionais com África

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, propôs três princípios para a comunidade internacional ao cooperar com a África.

Wang apresentou as propostas na quinta-feira, quando se reuniu com a imprensa juntamente com a ministra dos Negócios Estrangeiros do Senegal, Yacine Fall, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República do Congo, Jean-Claude Gakosso, durante a Cimeira 2024 do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC).

O responsável, citado pelo Diário do Povo, afirmou que a China espera que todos os países envolvidos na cooperação com a África defendam a justiça.

Alcançar a modernização não é um privilégio exclusivo de alguns países, e as nações africanas também têm o direito ao desenvolvimento, afirmou Wang. É imperativo estar atento às vozes da África e respeitar a aspiração do povo africano de explorar os seus próprios caminhos de desenvolvimento, disse.

O responsável acrescentou que a cooperação internacional com a África deve ser pragmática, conclamando todos os países parceiros a cumprirem o que dizem e oferecerem benefícios tangíveis ao povo africano.