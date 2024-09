Taça Asiática | Selecção de Macau perde com Brunei sem portugueses

Com esta derrota pesada, o ‘play-off’ de qualificação para a próxima Taça Asiática deverá estar decidido, embora Macau vá tentar dar a volta à situação, amanhã em jogo a disputar em casa

A selecção masculina de futebol de Macau perdeu sexta-feira 3-0 em Brunei, na qualificação para a Taça Asiática 2027, naquele que foi o primeiro jogo depois da FIFA confirmar a exclusão de cinco jogadores portugueses. Os golos da primeira mão do ‘play-off’ de qualificação para a Taça Asiática 2027, na Arábia Saudita, foram apontados aos 32 minutos pelo médio Hakeme Yazid, aos 56 minutos pelo defesa Nazry Aiman, e aos 61 pelo médio Hariz Herman.

“A vitória foi perfeitamente justa para a equipa de Brunei. Teve três oportunidades e concretizou as três”, disse à Lusa o luso-angolano Lázaro Oliveira, seleccionador de Macau.

Após esta derrota, a primeira em cinco encontros frente a Brunei, Oliveira admitiu que o ‘playoff’ poderá estar decidido, mas prometeu que a equipa vai tentar “dar uma imagem completamente diferente” na segunda mão, marcada para amanhã, em Macau.

“Uma equipa mais ambiciosa, com mais qualidade, a criar oportunidades de finalização e sobretudo tentar conseguir uma vitória perante os nossos apoiantes, em casa”, disse o seleccionador.

Brunei foi treinado, de forma interina, pelo escocês Jamie McAllister, depois da saída do português Rui Capela, de 55 anos, que conduziu a equipa a vitórias em dois jogos amigáveis frente ao Sri Lanka, em Junho.

A selecção do sudeste asiático não contou, devido a lesão, com o capitão Faiq Bolkiah, antigo jogador do clube português Marítimo, e conhecido como o futebolista mais rico do mundo, por ser sobrinho de Hassanal Bolkiah.

O sultão de Brunei dá precisamente nome ao Estádio Nacional Hassanal Bolkiah, na capital, Bandar Seri Begawan, onde decorreu o jogo de sexta-feira.

A selecção de Macau contou de início com o defesa Amâncio Goitia e com Nuno Pereira, médio do Imortal de Albufeira, que disputa o distrital do Algarve, uma vez que ambos detêm passaporte da região semiautónoma chinesa.

Portugueses excluídos

Este foi o primeiro jogo de Macau após a FIFA ter confirmado a exclusão de cinco jogadores portugueses por não possuírem passaporte. Apenas os cidadãos chineses com estatuto de residente permanente em Macau podem obter um passaporte do território.

A decisão impediu o capitão, o luso-sul-africano Nicholas Torrão, Filipe Duarte, formado no Benfica e antigo internacional jovem por Portugal, o central Vítor Almeida e o avançado Iuri Kaewchang Capelo, de viajar para Brunei.

A braçadeira de capitão ficou com o defesa Chan Man, que chegou a jogar em Portugal, no Olhanense. “Estamos a falar de jogadores que seriam titulares e extremamente importantes para a selecção”, lamentou Lázaro Oliveira.

Uma exclusão que afecta também David Kong Cardoso, jogador do Fabril do Barreiro, que disputa o Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português.

Em 23 de Agosto, uma porta-voz da Associação de Futebol de Macau confirmou à Lusa a exclusão, de acordo com regulamentos da Confederação Asiática de Futebol aprovados já em 2021, e lamentou que não haja qualquer exceção para “jogadores que já representam Macau há muitos, muitos anos”.

A associação prometeu que “irá de certeza voltar a tentar” reverter a decisão junto da FIFA, mas excluiu a possibilidade de levar o caso ao Tribunal Arbitral do Desporto, na Suíça.