O actual técnico da selecção local de sub-18, Iong Cho Ieng foi o substituto encontrado para ocupar o lugar deixado vago por Chan Hiu Ming. A Associação de Futebol de Macau chegou também a um princípio de acordo para disputar os campeonatos amadores do Interior da China

Iong Cho Ieng é o novo seleccionador de futebol de Macau, substituindo Chan Hiu Ming. A decisão foi anunciada, ontem, pela Associação de Futebol de Macau, em comunicado. Iong chega ao comando da selecção principal, depois de um percurso nos escalões de formação da selecção da Flor de Lótus.

“O cargo de treinador da selecção de Macau será assumido pelo Sr. Iong Cho Ieng”, pode ler-se no comunicado emitido com a data de ontem.

Também o vice-presidente da AFM, Daniel Sousa, fez um balanço da carreira do técnico, em declarações ao HM: “É um treinador local que tem trabalhado com os escalões de formação, principalmente com os sub-16 e sub-18, que ainda treina”, afirmou Daniel Sousa.

“Respeitando a decisão do nosso director técnico, que pretende trabalhar em Hong Kong a tempo inteiro, Iong Cho Ieng vai substitui-lo, logo após o fim do contrato. É uma aposta a tempo inteiro.”, acrescentou.

A saída do anterior seleccionador foi igualmente abordada em comunicado. “O actual Director Técnico, Chan Hiu Ming, por motivos familiares, decidiu voltar a trabalhar em Hong Kong após o termo do seu contrato, mas continuando a colaborar com os trabalhos de desenvolvimento do futebol de Macau”, é explicado.

Por outro lado, AFM revela um princípio de acordo com as entidades do Interior da China, que visa aumentar a competitividade do futebol local.

“Para reforçar a promoção do futebol de Macau, a Associação de Futebol de Macau e a Associação de Futebol da China chegaram a um pré-consenso sobre os trabalhos a concretizar. Para o efeito, será criado o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Técnico, cujos trabalhos serão coordenados pelo Sr. Tam Iao San. Os trabalhos abrangem a participação de Macau nos campeonatos de futebol amador do Interior da China, bem como a formação de treinadores, árbitros, comissários do jogo, entre outros”, é revelado.

Selecção à Benfica

Também ontem, Carlos Leonel, avançado do Benfica de Macau e internacional pela selecção da Flor de Lótus, deixou o desejo de que a selecção possa seguir as pisadas das águias. Até ao momento, o Benfica de Macau somou duas vitórias em outros tantos jogos na fase de grupos da Taça AFC.

“Um dos nossos objectivos é que a selecção possa fazer algo semelhante ao Benfica de Macau. É importante que se encare o futebol de uma forma mais positiva, e que não se parta para os jogos com o pressuposto que somos os mais fracos e que vamos perder por poucos. Nesse aspecto, o Benfica de Macau tem mostrado que quando se joga com ambição evolui-se e conseguem-se bons resultados”, disse Carlos Leonel, ao HM, ainda antes de ser conhecido o nome do seleccionador.