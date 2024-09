Lisboa | Cinema Ideal com mostra de filmes de Hong Kong este mês

Entre os dias 26 e 29 de Setembro será apresentado no Cinema Ideal, em Lisboa, um ciclo de cinema inteiramente dedicado a Hong Kong e aos seus realizadores. A iniciativa “Making Waves – Navigators of Hong Kong Cinema” contará com a presença de actores e realizadores da região vizinha junto ao Bairro Alto

Os amantes do cinema asiático, e em particular de Hong Kong, poderão desfrutar de uma selecção de sete filmes com a assinatura de realizadores da região vizinha, conhecida por ter uma importante indústria cinematográfica desde há várias décadas.

A casa de acolhimento do ciclo de cinema “Making Waves – Navigators of Hong Kong Cinema” será o Cinema Ideal, localizado junto ao Bairro Alto, em Lisboa, e que entre os dias 26 e 29 deste mês apresenta sete películas, sendo que o ciclo de cinema contará também com a presença de actores e realizadores.

Segundo uma nota do evento, a iniciativa é da Sociedade do Festival Internacional de Cinema de Hong Kong em parceria com a Associação Blue Lotus, sediada em Lisboa.

Irão exibir-se sete filmes contemporâneos de Hong Kong, sendo que seis são obras mais recentes e um é um clássico, que se apresentará nas telas do Cinema Ideal com uma cópia restaurada. Trata-se de “Rouge”, de Stanley Kwan, de 1987.

Segundo uma nota informativa da associação Blue Lotus, o festival “Making Waves” tem a sua estreia em Lisboa este ano, tratando-se de um evento criado em 2022 e que já passou por várias cidades do mundo, nomeadamente Udine, em Itália; Londres, Pequim, Copenhaga, Tóquio ou Estocolmo. Com este evento, pretende-se “dar a conhecer ao público internacional os novos talentos da região”.

Louca história de amor

“Rouge”, o único clássico que se apresenta nesta edição do “Making Waves”, é protagonizado pelas estrelas do cantopop Anita Mui Yim-fong e Leslie Cheung Kwok-wing, que, tal como vários artistas de Hong Kong, sempre desenvolveram carreiras paralelas como cantores e actores.

Este é considerado um filme icónico da chamada “Segunda Nova Vaga” do cinema de Hong Kong, sendo o realizador Stanley Kwan considerado um dos pioneiros dos filmes LGBT melodramáticos. “Rouge” conta a história de um romance trágico entre uma humilde cortesã e o descuidado descendente de uma família rica, que abraçam a morte num pacto suicida no meio das opulentas casas de chá da Hong Kong dos anos 30. A história prossegue 50 anos mais tarde, quando a cortesã regressa a Hong Kong para encontrar essa história de amor perdida, atraindo um jovem casal para a sua busca pelo amor antigo, que roça a ilusão.

Destaque ainda para os filmes “Twilight of the Warriors: Walled In”, de Soi Cheang; “Time Still Turns the Pages”, de Nick Cheuk; “Fly Me To The Moon”, de Sasha Chuk; “In Broad Daylight”, de Lawrence Kan; “The Goldfinger”, de Felix Chong e ainda “Keep Rolling”, de Man Lim Chung.

Este último é um documentário realizado em 2020 centrado na carreira de 40 anos de Ann Hui, uma das mais conhecidas realizadoras de Hong Kong e um dos nomes fundamentais do movimento “New Wave” do cinema feito na RAEHK.