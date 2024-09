Receitas do jogo fora dos casinos subiram para 4,92 milhões de patacas

No ano passado as receitas do sector do jogo atingiram 188,52 mil milhões de patacas, no que representou um aumento de 335,9 por cento em comparação com 2022, quando o território ainda enfrentava várias restrições de circulação de entrada, devido à pandemia da covid-19. O crescimento foi justificado com o “regresso à normalidade das actividades turísticas” que “impulsionou o crescimento do sector do jogo”.

Os números fazem parte do “Resultados do inquérito ao sector do jogo – 2023” publicado pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC) e incluem não só as receitas dos casinos, mas também das apostas nas corridas de cavalos e modalidades desportivas como basquetebol ou futebol.

As receitas provenientes dos jogos de fortuna ou azar foram de 183,60 mil milhões de patacas, o que correspondeu a 97,4 por cento do total, enquanto as receitas dos outros jogos foram de 4,92 milhões de patacas, 2,6 por cento do total.

Despesas globais a subir

Ao mesmo tempo, as despesas globais, que excluem o pagamento de impostos, atingiram 80,06 mil milhões de patacas, um crescimento de 98,6 por cento, face a 2022. Entre este montante, as despesas com pessoal foram de 20,17 mil milhões de patacas, 25,2 por cento dos gastos globais. No entanto, a maior fatia das despesas foi destinada à exploração, com gastos de 31,71 mil milhões de patacas. A compras de mercadorias, comissões e ofertas a clientes teve um peso de 18,12 mil milhões de patacas, o que representou 22,6 por cento do total das despesas.

Quanto ao valor acrescentado bruto, um indicador sobre o contributo económico do sector, fixou-se em 135,37 mil milhões de patacas, mais 345,8 por cento, face a 2022. O excedente bruto do sector (antes da dedução de impostos) cifrou-se em 115,20 mil milhões de patacas, subindo 896,5 por cento, em termos anuais.

Em 2023, havia nove empresas que exploravam actividades de jogo, o que significa que o número se manteve igual ao de 2022. Entre as nove empresas, seis eram empresas concessionárias de jogos de fortuna ou azar e três exploravam actividades de apostas mútuas e lotarias.