Metro Ligeiro | Estudo sobre extensão custa 8,48 milhões

O Governo vai pagar 8,48 milhões de patacas à empresa estatal China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute pelo estudo de viabilidade da extensão até à Ilha Verde da Linha Leste do Metro Ligeiro. A informação consta do portal da Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP), tendo a adjudicação sido feita directamente sem concurso público.

A sucursal de Macau da China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute tem como empresa-mãe a China Railway Engineering Corporation, que é detida a 100 por cento pelo Estado chinês. Os trabalhos têm de ser realizados no prazo de 90 dias.

“A fim de contribuir para o rápido desenvolvimento do transporte ferroviário de Macau, atenuar a pressão do trânsito urbano e aumentar a conveniência da deslocação de cidadãos e turistas, o Governo da RAEM vai aproveitar esta oportunidade para iniciar o estudo sobre a extensão da Linha Leste para oeste até ao Posto Fronteiriço Qingmao”, foi explicado pelas Obras Públicas, sobre a necessidade do projecto. “O túnel […] deverá passar por várias infra-estruturas importantes, áreas com características geológicas complexas ao longo do percurso e de alta dificuldade técnica […] sendo necessário realizar um grande volume de trabalhos de coordenação com o projecto da Linha Leste em termos de concepção e execução”, foi acrescentado.